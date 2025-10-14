Mina Kimes no se detiene ante los Seahawks tras vencer a los Jaguars

El Halcones Marinos de SeattleLa defensa tuvo una actuación de recuperación en la victoria 20-12 sobre los jaguares de jacksonville en la Semana 6. Después de ceder 38 puntos en la derrota por penales ante el Bucaneros de la Bahía de Tampa En la semana 5, la defensa de los Seahawks respondió con una actuación impresionante.

Además, el grupo le hizo la vida difícil jaguares el mariscal de campo Trevor Lawrence. La defensa de Seattle capturó a Lawrence siete veces en el juego porque no permitirían que se repitiera la Semana 5, donde la ofensiva hizo lo que quiso.

Estadísticas de próxima generación de la NFL (h/t Seahawks.com) muestra que los Seahawks presionaron a Lawrence en 25 de sus 50 retrocesos, marcando el índice más alto de presión que ha enfrentado esta temporada. La defensiva de Seattle lo capturó siete veces, superando ya su total de capturas en los primeros cinco juegos (6), y agregó 17 golpes al mariscal de campo.

En la edición del 13 de octubre de “NFL Live”, La analista de ESPN NFL, Mina Kimes, elogió a la defensiva de los Seahawks por su desempeño contra los jaguareslo cual era algo que no esperaba al comenzar el juego.

“Al principio hubo un par de coberturas rotas”, dijo Kimes. «Estoy pensando que este será otro tiroteo como el juego de Tampa. Y luego el halcones marinos La línea defensiva dijo: ‘No’. Esto fue un frenesí en la línea de golpeo. Siete capturas, 17 golpes al mariscal de campo, 25 presiones. Volviendo y viendo todas las capturas”.

Mina Kimes habla sobre el entrenador de los Seahawks mike macdonald

Además, Kimes destacó la defensa jugar llamando del entrenador en jefe Mike Macdonald y cómo nunca permitió que Lawrence se sintiera cómodo con la presión constante que generaba Seattle.

«Es realmente sorprendente ver a Mike Macdonald», añadió Kimes. “Es un científico loco trabajando con algunas de las sobrecargas. Estaba usando a los linieros defensivos como piezas de ajedrez, las partidas que estaban correr [and] alguno del presiones simuladas. Y mientras si esto era un proyecto de grupo, yo francamente Dale a todos en esa línea defensiva una A.

«Leonard Williams es el mejor liniero defensivo del fútbol americano del que la gente no habla. Estaba al borde de lo imbloqueable en este juego. Domina semana tras semana, pero es un jugador verdaderamente especial y parte de una línea defensiva verdaderamente especial».

La defensa de los Seahawks tuvo un gran éxito tarde

No obstante, si bien los Seahawks tuvieron una actuación impresionante, Macdonald señaló que la capacidad del equipo para cerrar la puerta al jaguares después de permitir un touchdown para poner el marcador 20-12 fue igual de sobresaliente.

«Ese ha sido un énfasis para nosotros», dijo Macdonald sobre el final de la defensa (h/t Seahawks.com). “No lo rehuíamosy nuestro Los chicos fueron increíbles. Creo que se podía sentir en la banca que querían tener la oportunidad de salir y jugar, y eso es todo lo que puedes pedir como entrenador.

“No es que no haya decisiones de jugada secretas que ocultes en tu hoja de jugada hasta el último cuarto. entonces de repente simplemente empiezas a agitar el magia varita mágica. Estamos ejecutando nuestra defensa. y nuestros muchachos lo hicieron a un alto nivel, y eso es lo que va a llevar.

«Pero creo que la mentalidad fue la fuerza impulsora detrás de cómo terminamos el juego, y eso comienza con nuestros líderes en defensa, nuestros entrenadores: AD (coordinador defensivo Aden Durde) hizo un trabajo tremendo durante toda la semana preparando a nuestros muchachos para jugar. Fue un grupo divertido en el último cuarto. comenzó a desarrollarse.”