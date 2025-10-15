Mina de oro en Venezuela colapsa debido a inundaciones repentinas; 14 mineros mueren

Jacarta – Al menos 14 minero asesinado en El Callao, un pueblo minero en el estado Bolívar, Venezuela al sur, después de un mina de oro colapsó como resultado Inundaciones repentinas que afectó al país recientemente.

El desastre se produjo después de cuatro horas de fuertes lluvias que comenzaron la tarde del domingo 12 de octubre, según informes locales.

Las fuertes lluvias inundaron inmediatamente las cuevas subterráneas, matando a 11 mineros que se encontraban dentro. Otros tres mineros murieron después de quedar atrapados cerca de una motobomba utilizada para aspirar agua en un sitio de trabajo minero.

Los mineros quedaron atrapados en tres pozos, cada uno de ellos profundo. entre 30 y 40 metros, que se desbordaron repentinamente debido al enorme volumen de agua cuando realizaban trabajos de extracción subterránea.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos confirmó el incidente, y explicó en un comunicado que el accidente ocurrió en una mina conocida como “Cuatro Esquinas de Caratal” ubicada a unos 850 kilómetros al sureste de la capital Caracas, cerca de las fronteras con Guyana y Brasil.

La organización detalló que actualmente las autoridades se encuentran bombeando agua de las zonas inundadas como paso necesario antes de poder evacuar los cuerpos.

En la operación de rescate participaron al menos cinco organismos de seguridad, salvamento y protección civil, además de unidades militares. El número oficial de víctimas se basa en información de los mineros que lograron escapar de la inundación.

Los videos compartidos en las redes sociales muestran el arduo trabajo de los rescatistas y sus colegas para evacuar los cuerpos del barro y los charcos de agua.

Las organizaciones de protección del medio ambiente llevan tiempo advirtiendo que las operaciones mineras en la región se desarrollan en condiciones extremadamente peligrosas.

La economía de El Callao depende en gran medida de la extracción de oro, que sustenta a la mayoría de sus 30.000 habitantes.

El incidente subraya los riesgos inherentes a la explotación de los abundantes recursos minerales de Venezuela, incluidos el oro, el cobre y los diamantes, ya que tales operaciones a menudo carecen de controles adecuados o de infraestructura adecuada para evitar accidentes fatales. (Hormiga)

Lea también: Trump ordena al ejército estadounidense atacar barcos narcotraficantes en aguas venezolanas; seis muertos

