Mímica de la planta olor a hormigas a las moscas de la polinización







Por primera vez, se ha documentado que una planta imita el olor a hormigas lesionadas para atraer moscas para la polinización. Esta mimetría fue vista en Vincetóxico nakaianum, una especie de dogbane recientemente descrita nativa de Japón.

Los investigadores encontraron que las flores de esta especie de planta liberan un aroma que es casi idéntico al olor de las hormigas bajo ataque de arañas. A medida que las moscas se sienten atraídas por el aroma de la planta en busca de alimentos, inadvertidamente polinizan las flores.

Las moscas cloropídicas se sienten atraídos por el aroma en busca de una comida fácil, y en el proceso de moverse de flor en flor, polinizan las plantas. Estas moscas generalmente se alimentan de los fluidos de las hormigas lesionadas, un fenómeno llamado kleptoparasitismo. Se ha observado mimetismo de hormigas en muchos otros invertebrados, pero este es el primer caso documentado de una planta que lo usa para atraer polinizadores.

