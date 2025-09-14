Milwaukee primero para golpear el boleto de octubre; Eyes Baseball’s Best Record

El 13 de septiembre, el Cerveceros de Milwaukee se convirtió en el primer equipo en Major League Baseball en Clinich un lugar en la postemporada, luego de una derrota del Mets de Nueva York hacia Rangers de Texas. Con un 91-58 récord Y un cojín de seis y medio en el Central de la Liga Nacional, Milwaukee ahora está firmemente posicionado no solo para el béisbol de octubre, sino para una carrera potencial en el mejor récord en el deporte.

Si bien los Cerveceros han asegurado al menos un lugar de postemporada, el premio más grande se avecina: un tercer título central de NL Straight NLUn adiós de primera ronda y posiblemente una ventaja de campo de origen durante los playoffs si mantienen su dominio.

Desde el comienzo lento hasta el líder de la liga

Uno de los momentos definitorios del fin de semana de juego de playoffs de los Cerveceros fue cortesía de Andruw Monasterioquien entregó un Dramático golpe Eso envió a American Family Field a un frenesí. El jugador de cuadro de servicios públicos a menudo ha volado bajo el radar, sino que su balance en entradas adicionales no solo selló otra victoria para Milwaukee, sino que también incorporó la resistencia que ha alimentado el aumento de este equipo.

Sin embargo, es fácil olvidar cuán aproximadamente comenzó la temporada en Milwaukee. Los Cerveceros tropezaron con un inicio de 0-4, y para el 24 de mayo tenían 25-28 y siguieron a la división. Sin embargo, desde ese punto bajo, Milwaukee arrancó una carrera notable: un asombroso récord de 65-30 desde entonces, el mejor estiramiento en el béisbol por un margen amplio.

Ese aumento ha sido impulsado por equilibrio y consistencia. Los Cerveceros se encuentran entre las mejores ofensas de la liga, de hecho, son segundos en carreras anotadas por juego, y también son uno de los equipos más taculizos en términos de carreras permitidas, clasificando el cuarto mejor en las mayores. En otras palabras: las victorias no provienen puramente de Slugging, o puramente de lanzamiento, sino de una lista completa que funciona bien en la mayoría de los frentes.

Pitching, juventud y movimientos de mitad de temporada

El éxito de Milwaukee no ha llegado por accidente. Varias adquisiciones de mitad de temporada y refuerzos internos han valido la pena. Una de las mayores sorpresas: la adquisición de lanzador Quinn Priester de Boston. Desde que se unió a los Cerveceros a principios de la temporada, Priester ha compilado un récord de 13-2, extendió una racha de decisión de registro de franquicias y ha entregado constantemente salidas de calidad.

Igualmente importante ha sido el surgimiento de Jacob MisiorowskiEl lanzallamas de 6 pies 7 cuyas cosas eléctricas se han convertido en un elemento básico de la rotación de Milwaukee. La capacidad de Misiorowski para Miss Bats, combinada con un comando mejorado a medida que avanzó la temporada, le ha dado a los Cerveceros un as legítimo de cosecha propia en proceso. Su presencia junto con los veteranos y los nuevos brazos ha agregado profundidad e intimidación a un equipo de lanzadores que se ubica entre los mejores de la Liga Nacional.

Mientras tanto, el joven núcleo de Milwaukee, jugadores como Jackson Chourio, Sal Frelick y William Contreras–He paso al frente, combinando energía, atletismo y golpes oportunos con el liderazgo veterano. El gerente Pat Murphy ha enfatizado la «cultura que hemos desarrollado», una arraigada en consistencia y competitividad, y está claro que este club ha encontrado su identidad.

El mensaje de Christian Yelich al equipo

En el vestuario posterior al juego, veterano Christian Yelich Aviso como la voz de la experiencia, dirigiéndose a los cerveceros con un discurso que estableció la pauta para octubre: «Nunca debes dar por sentado la postemporada. La gente juega todas sus carreras y nunca puede experimentarla. Hemos sido afortunados aquí. Los muchachos que han estado aquí por un tiempo tuvieron que experimentarlo mucho.

«No hemos logrado lo que queremos lograr, pero hay algo que decir que está en un equipo de postemporada, jugando béisbol ganador. Los muchachos que lo están haciendo por primera vez se dan cuenta de lo difícil que es. ¿Cuánto compromiso tienes que hacerte a ti mismo y a los demás para prepararse mentalmente y prepararse físicamente para salir y ponerlo en línea todas las noches?

«Lo bueno de estas celebraciones, y esperamos que tengamos una más grande que solo esto esta noche, es que recuerdas que por el resto de tu vida. Deberías disfrutarlo, debes asimilarlo, pero que no es el final. Somos este tipo de equipo por cuánto nos preocupamos unos a otros. Cómo jugamos para los demás y cuán buenos somos de los amigos. Y tenemos la oportunidad de ser amigos para la vida.

«Vamos y hacemos todo esto, y vamos a donde queremos ir, todos en esta habitación son amigos de por vida. Eso comienza con la creencia. Lo convierten en existencia, lo ves, lo visualizas, crees que podemos hacerlo. Estamos jugando con el dinero de la casa. Como dijo Murph, nadie pensó que podíamos hacer esto. Nadie esperaba que estuviéramos aquí. Todos pensaron que íbamos a tener un registro perdedor.

«Míranos ahora».

Ojos en la división, ojos en el mejor registro

Obviamente un lugar en los playoffs es obviamente un hito importante, pero es solo el comienzo para Milwaukee. Se proyecta que los cerveceros tomarán su tercera corona de división consecutiva, una hazaña que garantizaría aún más la seguridad de la postemporada y la siembra favorable.

Además, Milwaukee tiene una ventaja de dos juegos sobre los Filis en la carrera por el mejor récord general en el béisbol, y Crucialmente Milwaukee tiene el desempate. Si los cerveceros continúan su fuerte carrera y evita lesiones significativas En la recta final, la perspectiva de la ventaja del campo de origen durante la postemporada está al alcance.

El récord de la franquicia de los Cerveceros para las victorias es 96 (ambientada en ambos 2011 y 2018), y Milwaukee necesita solo siete victorias en sus últimos 14 juegos para superar esa marca. En ese momento, los cerveceros pueden comenzar a calibrar cuán agresivamente persiguen victorias de finales de temporada; Equilibrar un impulso para la semilla superior con la necesidad de descansar a los jugadores y preservar la fuerza de lanzamiento que se dirige a octubre.