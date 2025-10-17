Millones de vehículos corren el riesgo de volverse fraudulentos

Semarang, VIVA – gobierno provincial java central (Gobierno Provincial de Java Central) recuerda nuevamente a los propietarios de vehículos que paguen inmediatamente sus impuestos anuales. Esto se debe a que millones de vehículos motorizados en el área están amenazados con un estatus fraudulento, es decir, con ser retirados del registro si no pagan impuestos.

Adaptado por VIVA Otomotif a partir de datos de la Agencia Regional de Gestión de Ingresos de Java Central (Bapenda), se registró que 1.475.205 vehículos no habían pagado impuestos anuales. monto de los atrasos impuesto sobre vehículos Los vehículos motorizados en esta provincia alcanzaron incluso los 858,27 mil millones de IDR.

El jefe interino de Java Central Bapenda, Peni Rahayu, dijo que esta condición es bastante preocupante porque, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley de Tráfico y Transporte por Carretera (UULLAJ), los vehículos que no se vuelvan a registrar ni paguen impuestos durante dos años consecutivos serán eliminados de los datos policiales.

«Nuestros datos indican que el vencimiento es de millones (unidades). Si no se paga inmediatamente, será falso», dijo Peni citado por VIVA Otomotif de Korlantas Polri, el viernes 17 de octubre de 2025.

En un esfuerzo por fomentar la conciencia pública sobre el pago de impuestos, el Gobierno Provincial de Java Central, a través de Bapenda, lanzó un programa de blanqueamiento. impuesto sobre vehículos de motor. Esta política prevé la eliminación de multas por impuestos a los vehículos de motor, la exención de las tasas de transferencia de título de vehículos de motor (BBNKB) sobre vehículos usados ​​o transferencias de vehículos (BBNKB II), así como la exención del principal de PKB por quinto año de atraso.

Este programa de blanqueamiento se extiende del 7 de septiembre al 22 de noviembre de 2022 para eliminar las multas fiscales y el principal impositivo del quinto año, mientras que la exención BBNKB II es válida hasta el 22 de diciembre de 2022.

Se espera que este paso ayude a las personas que se han retrasado en el pago de impuestos debido a diversos factores, incluido el impacto de la pandemia y las condiciones económicas inestables.

Si los propietarios de vehículos no aprovechan inmediatamente este programa, millones de vehículos en Java Central tienen el potencial de volverse fraudulentos, es decir, no tener legalidad. Esto significa que el vehículo no se puede utilizar en la carretera porque ha sido eliminado de los datos oficiales de la policía.

Aparte del riesgo de perder los derechos de propiedad, los vehículos no matriculados no pueden revenderse legalmente.

Peni destacó que su partido continúa coordinando con la policía para actualizar los datos y garantizar que los contribuyentes tengan comodidad en el proceso de pago.