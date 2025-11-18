Millones de sitios en el mundo colapsaron debido a la caída de Cloudflare, ¿Qué es Cloudflare?

VIVA – Millones de sitios en varias partes del mundo repentinamente se volvieron inaccesibles después del servicio Llamarada de nube experimentó una interrupción importante el martes 18 de noviembre de 2025. El impacto se sintió directamente en plataformas populares como X (anteriormente Twitter), ChatGPT y sitios de monitoreo de interrupciones como Down Detector, que también colapsaron.

Esta interrupción provocó pánico en los usuarios globales porque muchos sitios mostraban mensajes de error que decían un error interno del servidor en la red de Cloudflare. Otros simplemente muestran una página en blanco con un mensaje para volver a intentarlo unos minutos más tarde.

En su comunicado oficial, Cloudflare reconoció que hubo problemas que tuvieron un amplio impacto en sus servicios.

«Cloudflare es consciente y está investigando un problema que tiene el potencial de afectar a muchos clientes. Se proporcionará más información a medida que haya nuevos desarrollos disponibles», dijo un comunicado citado por The Independent.

Hasta ahora, Cloudflare no ha explicado la causa exacta de esta interrupción. Sin embargo, este incidente demuestra una vez más hasta qué punto Internet global depende de la infraestructura gestionada por la empresa. Cuando un sistema central se ve comprometido, el efecto dominó se extiende inmediatamente a todos los grandes servicios que utilizan la red Cloudflare.

Ni siquiera se pudo acceder al Down Detector, que normalmente se utiliza para rastrear interrupciones en el servicio digital, en las primeras horas del incidente, antes de que finalmente volviera a estar en línea y mostrara un aumento en los informes de errores de varios países. Varios usuarios en las redes sociales dijeron que muchos sitios «parecían haber muerto al mismo tiempo» sin una explicación clara.

Cloudflare es una empresa global de infraestructura de Internet que actúa como enlace entre los usuarios y el servidor de un sitio. Esta empresa con sede en San Francisco ofrece varios servicios importantes para mantener la velocidad, la seguridad y la estabilidad del acceso a Internet.

Fundada en 2009 por Matthew Prince, Lee Holloway y Michelle Zatlyn, Cloudflare ahora gestiona una red de cientos de centros de datos en todo el mundo. Esta enorme infraestructura les permite procesar miles de millones de solicitudes en línea todos los días.

Una de las tecnologías centrales de Cloudflare es una red de entrega de contenido (CDN), que almacena copias del contenido del sitio en muchas ubicaciones diferentes. Este método hace que el acceso a Internet sea mucho más rápido porque los usuarios recuperan los datos del servidor más cercano. Cloudflare también actúa como un proxy inverso, por lo que todo el tráfico se enruta a través de su sistema antes de llegar al servidor original. Este mecanismo no sólo acelera el acceso, sino que también añade una capa de seguridad contra ataques directos.