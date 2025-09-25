¡Millones de personas trabajan en este sector!

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes IX, Yahya Zaini instó al Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa Para resistir el aumento de la tarifa Especial de tabaco (CHT) Al menos los próximos tres años.

Según él, este paso es importante para mantener la sostenibilidad Industria de productos de tabaco (IHT), que ahora enfrenta presión para disminuir la producción, así como proteger a millones de mano de obra y minimizar el aumento cigarrillos ilegales.

«Si el precio de los cigarrillos aumenta, la producción disminuye debido al poder adquisitivo de las personas. Como resultado, los cigarrillos ilegales circulan cada vez más porque las personas buscan más baratos», explicó Yahya en una declaración escrita, recibida en Yakarta, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Además, Yahya evaluó la condición actual de la industria del tabaco. Varios fabricantes incluso han reducido la mano de obra. Uno de los cuales es Gudang Garam que informó haber terminado el empleo (Despido).

«En medio de la recesión económica y disminución del poder adquisitivo de las personas, debería ser impuesto sobre el cigarrillo No es necesario criar ”, agregó.

Consideró que la política de moratoria de tres años podría ser un espacio para respirar para que la industria sobreviva mientras se adapta a las condiciones del mercado. Sin embargo, recordó que esta moratoria debe estar acompañada de una supervisión estricta de la circulación de cigarrillos ilegales.

Yahya también destacó la importancia del papel de CHT en los ingresos estatales. En 2024, las contribuciones de CHT alcanzaron más de RP200 billones. Con esa cantidad, enfatizó que las políticas fiscales relacionadas con el tabaco deben ser sabias y considerar el equilibrio entre los ingresos estatales y la continuidad del empleo.

«Las políticas de tabaco deben ser equilibradas y proporcionales. Hay millones de personas que trabajan en este sector, desde agricultores, trabajadores de fábricas, propietarios de puestos, hasta vendedores ambulantes», dijo.