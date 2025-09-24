Millones de personas en el extranjero usan autos Toyota fabricados en Indonesia

Karawang, Viva – La industria manufacturera tiene un papel importante en el apoyo al crecimiento económico nacional. Además de crear empleo, este sector también contribuye con una contribución importante a los ingresos fiscales y exportar.

Leer también: Prabowo mostró el stock más alto de Ri Rice, listo para enviar a los palestinos



Al igual que Toyota Indonesia, que ha estado presente durante más de cinco décadas en la industria automotriz nacional. El largo viaje de la compañía está estrechamente relacionado con las políticas gubernamentales en la década de 1970, lo que alentó la industrialización local.

El comienzo de la presencia de Toyota en Indonesia estuvo marcado por el establecimiento de una serie de entidades, como Tam en 1971 y Toyota Mobilindo en 1976. Todas estas entidades se fusionaron en Toyota-Atra Motor en 1989, antes de ser reestructurado para convertirse en Toyota Motor Manufacturing Indonesia (Tmin) en 2003.

Leer también: Los estanques empresariales enfatizan que el caso radiactivo de los camarones puede perturbar la cadena de suministro nacional



El primer modelo introducido por Toyota en Indonesia fue Corolla en 1971. Dos años después, las actividades de ensamblaje de vehículos se llevaron a cabo en el país como un paso hacia la industrialización automotriz.

En 1977, Toyota lanzó la primera generación Kijang desarrollada desde el programa Versatile Commerce Vehicle (KBNS). El vehículo está diseñado para satisfacer las necesidades de la comunidad a precios asequibles.

Leer también: El intercambio asiático se desplomó en línea para aumentar las expectativas de las tasas de interés de los punkas de la Fed



En 1982 se convirtió en el hito inicial de una producción local de maquinaria por Toyota Indonesia. Luego, en 1989, la compañía comenzó a realizar una producción de vehículos exhaustiva para expandir las exportaciones en forma de completamente derribado (ERC).



Toyota Motor Manufacturing Indonesia Factory

Las instalaciones de producción de Toyota se extienden en Sunter y Karawang. En Karawang, tres fábricas operan con una capacidad anual de cientos de miles de vehículos, incluidos los modelos Kijang Innova, Fortuner, Yaris, Veloz, a Yaris Cross.

Las exportaciones automotrices de Toyota comenzaron en 1987 a través de la entrega de Kijang a Brunei Darussalam. La posición de Indonesia como base de producción global se ha fortalecido desde 2004 con la producción de modelos IMV como Kijang Innova y Fortuner.

Citado Viva Automotive Desde la declaración oficial, miércoles 24 de septiembre de 2025, hasta 2024, las exportaciones de Toyota Indonesia han alcanzado los 2.5 millones de unidades de vehículos enteros. En 2025, se proyecta que el objetivo de exportación alcance 3 millones de unidades con un objetivo de más de 100 países.

El gobierno a través del Ministerio de Comercio apreciaba en forma del Premio Primaniyarta a exportadores sobresalientes, incluido TMMin. Este premio confirma el papel de Toyota Indonesia para apoyar el crecimiento de las exportaciones automotrices nacionales.