Millennium Cup 2025 se convirtió en testigo del nacimiento de un nuevo registro nacional indonesio

VIVA – evento nadar La prestigiosa patria, la Millennium Cup Sprint Challenge 2025, se celebró con éxito en el Millennium Aquatic Center, Simprug, South Yakarta, del 13 al 14 de septiembre de 2025. Este evento anual presenta la atmósfera de la competencia estándar internacional mientras registra una nueva historia.

En esta implementación, dos registros nacionales se resolvieron con éxito. Nadador La hija de Yakarta, Adelia Chantika Aulia, se convirtió en la estrella principal con una puntuación orgullosa.

Grabó un nuevo récord en el estilo libre de 200 metros de Princess con 2:05:83, rompiendo el antiguo récord 2:06:91. Sin detenerse allí, Adelia también rompió el récord nacional en los 50 metros de estilo de mariposa femenina con un tiempo récord de 27:63, más rápido que el récord anterior 28:31.

Este logro es una prueba clara de que el desafío de sprint de la Copa Millennium no es solo una competencia, sino también un lugar para el nacimiento de nuevos logros para la natación indonesia.

La nueva competencia se llevó a cabo por segunda vez fue una iniciativa del Centro Acuático Millennium con Avatara Lintas Media. El objetivo es proporcionar espacio para los nadadores de la carga cruzada, que van desde jóvenes, adultos mayores, hasta maestros, para perfeccionar sus habilidades hacia un nivel más grande.

Este año, participaron más de 300 participantes de 15 clubes de natación en toda Indonesia. De hecho, los nadadores de Australia también participaron en el aumento de la competencia. Esto hace que el Millennium Cup Sprint Challenge sea uno de los eventos de natación más prestigiosos del país.

En la edición de 2025, se disputan cuatro números: estilo libre, espalda, estilo de mariposa y braza. Esta competencia se divide en seis grupos de edad: KU IV (10-11 años), KU III (12-13 años), KU II (14-15 años), KU I (16-18 años), senior (19 años o más) y maestro (35 años y más).

La leyenda de la natación indonesia y el cofundador acuático de Millennium, Albert C. Sutanto, enfatizaron la importancia de esta competencia.

«Como ex atleta de natación, quiero presentar un evento que no solo brinde la oportunidad de competir, sino que también se convierte en un trampolín para que los nadadores jóvenes asuman competencias más grandes, como Pon, Juegos SEA y Juegos Asiáticos», dijo Albert.

Este evento también presenta una fila de los mejores atletas nacionales. Uno de ellos, Joe Aditya, un joven nadador talentoso que estaba siguiendo una carrera internacional.

«Competir en el Millennium Cup Sprint Challenge 2025 no solo es una cuestión de resultados, sino también por la unión. Estoy feliz de conocer nuevos amigos de varios clubes e incluso del extranjero, lo que hace que esta experiencia sea muy memorable», dijo Joe.

El ganador de los seis dorados de Papua, Farrel Armandio Tangkas, también realizó y trajo con éxito a casa dos de oro y una plata.

«Para mí, el Millennium Cup Sprint Challenge 2025 es una oportunidad para volver a sentir la atmósfera de competencia que es animada en el país. Este evento no es solo un lugar para competir, sino también para desarrollar entusiasmo y motivación para que los nadadores jóvenes indonesios continúen practicando y sobresaliendo», dijo Farrel.

Mientras tanto, Azzahra Permatahani de Palu, que se desempeñó brillantemente en el número cambiante de 200 metros de hija individual también expresó su gratitud.

«Es genial poder competir en este evento y lograr ganar de acuerdo con el objetivo. Con los resultados logrados en el Millennium Cup Sprint Challenge 2025, a continuación, espero poder participar en competiciones en la clase de Juegos Sea y Juegos Asiáticos», dijo.

La participación internacional también ofrece diferentes colores. Australian Club, Southside Penrhos Wesley Swimming Club (SSPW), ayudó a reducir su mejor nadador. El entrenador Matt Magee confirmó la razón de su participación.

«Decidimos participar en el desafío Sprint de la Copa Millennium 2025 porque ver esta competencia ha estado sucediendo durante varios años y tiene una buena reputación. Además, las instalaciones de apoyo en el Centro Acuático Millennium están de acuerdo con los estándares internacionales», explicó Magee.

Con una feroz competencia de más de 15 clubes de patria y participación australiana, se espera que este evento fortalezca aún más la posición de Indonesia en el mapa de natación asiática. No solo dio a luz a los logros, sino que también fomentan una sensación de deportividad, confianza y un puente de amistad entre las calles.

Sin detenerse aquí, el Centro Acuático Millennium con Avatara Lintas Media ha preparado la próxima agenda. El próximo año, Indonesia celebrará una competencia de natación de aguas abiertas titulada Oceanman en Bali en 2026.

Resultados completos del Millennium Cup Sprint Challenge 2025

Ku I: Putra – Jeremy Elyon Masterganesha Damanik (Yakarta), putri – Fore Gaia El Zahra

KU II: Putra – Kelby Giovanino Kwee (Batam), Putri – Adelia Chantika Aulia (Yakarta)

KU III: PUTRA – Rickson Djayaputra (Jakarta), putri – Baiq aisyah Hernawangwulan Ningtyas (Jombang)

KU IV: PUTRA – Jonathan Hasiholan Henokh Manurung (South Tangerang), Putri – Khalifah Niswanda Salikha (Balikpapan)

Senior: Putra – Joe Aditya Wijaya Kurniawan (Palu), Putri – Serenna Karmelita Muslim (Yakarta)