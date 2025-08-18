‘Milk Dentis’ en Venecia aterriza en Cercamon para ventas mundiales

Compañía de ventas internacional Campo ha abordado las ventas mundiales en cineasta rumano Mihai Mincan‘s «Dientes de leche«Que se estrenará mundialmente en la competencia Horizons en el Festival de Cine de Venecia.

El drama, establecido durante los últimos días de la dictadura de Nicolae Ceausescu en 1989, sigue a María, de 10 años, que se convierte en el último testigo de la misteriosa desaparición de su hermana en una pequeña ciudad aislada. Atrapado entre la realidad y la fantasía, la opresión política y el surgimiento del «Nuevo Mundo» en los albores de la década de 1990, María encarna a una generación perdida de niños que creían en la libertad solo para darse cuenta de que sus voces quedarían desconocidas.

La película está protagonizada por Emma Ioana Mogos, Marina Pali, Igor Babiac e Istvan Teglas.

Para el director Mihai Mincan, el proyecto se basa en la experiencia personal mientras evita el sentimentalismo. «Aunque se creó en gran medida a partir de recuerdos personales, el mundo de ‘Milk Dientes’ trató de mantenerse alejado de cualquier forma de nostalgia», dijo. «Pensando en esos días, cuando era niño y Rumania estaba a punto de cambiar su identidad del socialismo a la democracia, me di cuenta no solo de que la infancia no tenía nada» hermoso «,» puro «o» ingenuo «. Pero, por el contrario, en su tensión, su sentido de miedo y confusión, podemos encontrar un reflejo de nuestro mundo hoy ”.

«Inmediatamente nos sentimos atraídos por la audaz visión de ‘Milk Dientes’ y la profundidad emocional de sus personajes», dijo Sebastien Chesneau, CEO de Cercamon. «Mihai Mincan ofrece una película sorprendente que habla de temas universales a través de una lente única en Europa del Este. Estamos orgullosos de representar un trabajo tan poderoso y resonante en el escenario internacional».

«Milk Dientes» es producido por Defilm (Rumania) en coproducción con Remora Films (Francia), Ström Pictures (Dinamarca), Studiobauhaus (Grecia) y emociones de detección (Bulgaria). La producción recibió el apoyo de múltiples fondos cinematográficos europeos, incluidos el Centro Nacional de Cinema de Rumania, el CNC de Francia, el Instituto de Cine Danés y el Centro Nacional de Cine de Bulgaria.

Campo se ha vendido ampliamente Gaza-set documental «Pon tu alma en tu mano y camina«Dirigido por el cineasta iraní-francés Sepideh Farsi.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Cercamon como agente de ventas de Milk Dientes», dijeron los productores Radu Stancu e Ioana Lascar de Defilm. «Su experiencia y compromiso con el cine distintivo los convierten en el socio ideal para llevar la película hacia el público de todo el mundo».

Para Mincan, «Milk Dientes» marca su segunda característica después de «To the North», que también se estrenó en la competencia de Horizons de Venecia en 2022. El cineasta, que se graduó de la Universidad de Filosofía en Bucarest y luego obtuvo un MBA de la Universidad de Poitistas, comenzó su carrera como periodista antes de la transición a cine en 2008.

El proyecto participó en Torinofilmlab 2023, donde recibió tanto el premio de producción como el premio de filmación verde, así como el mercado de coproducción de eventos bálticos y Foro Ecam 2025.