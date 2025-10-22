Milk and Honey lanza un sello discográfico para apoyar a los compositores

Empresa de gestión musical. leche y miel han anunciado sus planes de lanzar una etiqueta bajo el lema Registros de leche y miel. La lista estará compuesta principalmente por música pop y dance, con un acuerdo de distribución física y digital vigente con el huerto.

El fundador de Milk and Honey, Lucas Keller, dijo: «Hoy en día, los artistas y sus managers se han vuelto más independientes de los principales sellos discográficos y están construyendo tremendas industrias artesanales, por lo que decidimos que ahora es el momento adecuado para entrar en este espacio. Milk and Honey es una casa construida por compositores, y la firma nunca ha perdido el rumbo al ponerlos en primer lugar».

En un comunicado de prensa, la compañía dice que ofrecerá a los compositores una “cantidad considerable” de puntos maestros superdotados. «Nada de esto es performativo, el sello dará a los compositores hasta dos dígitos en puntos que se les contabilizarán directamente como regalías de producción», dijo la compañía. «La etiqueta se centra en compromisos de marketing transparentes, acuerdos amistosos e incluso realizará acuerdos únicos».

+ Michael Farris ha sido ascendido a vicepresidente de estrategia comercial y conocimientos de la Asociación de música country (CMA), avanzando desde su rol anterior como director senior, estrategia comercial y conocimientos. En esta posición elevada, Farris impulsa el crecimiento estratégico de CMA aprovechando los datos, la tecnología y la colaboración entre departamentos para optimizar los procesos, fomentar la innovación y mejorar el crecimiento organizacional.

Continúa supervisando los equipos de conocimiento, emisión de tickets y arquitectura de datos, mientras amplía su función para liderar una iniciativa multifuncional que alinea los esfuerzos de ingresos a través de planificación y recursos compartidos para impulsar un mayor impacto hacia la misión de CMA. Antes de unirse a CMA en 2018, dirigió el equipo de investigación y consultoría estratégica en The Aspire Group.

kate watson ha sido ascendida a directora senior de relaciones industriales, pasando de su función anterior como directora de relaciones industriales. Watson lidera las relaciones industriales y la estrategia de membresía de CMA, supervisando las asociaciones industriales, la creación de comunidades, las relaciones con el talento y las iniciativas de desarrollo de la fuerza laboral que fortalecen el papel de CMA en toda la industria musical. También dirige la participación de los miembros y los eventos, al tiempo que garantiza experiencias perfectas para los artistas y la industria en los principales eventos de la CMA.

+ Música de Warner Chappell (WCM) Nashville ha ascendido al emergente profesional de la música Eric Reid a gerente Jr. de A&R. En su nuevo cargo, se concentrará en identificar y nutrir nuevos talentos, presentar canciones y crear nuevas oportunidades para la creciente lista de la editorial.

Además, continuará apoyando los esfuerzos para incorporar nuevos compositores, mantener materiales de marketing actualizados y ayudar con los campamentos de composición. Reid reportará a Austen Adams, presidente de WCM Nashville.

Adams compartió: «Eric aporta mucha pasión y empuje a todo lo que hace. Constantemente va más allá por nuestro equipo, y nuestros compositores confían en él y lo respetan. Estamos emocionados de verlo crecer en este próximo capítulo».

Reid añadió: «Estoy increíblemente agradecido de tener la oportunidad de continuar mi carrera en Warner Chappell. Gracias a todos mis mentores y amigos que me han brindado orientación y apoyo, especialmente Jessi Vaughn Stevenson, Bethany Mako, Phil May, Austen Adams y todo nuestro equipo de Warner Chappell. Es un privilegio trabajar con personas que creen tanto en mí. Es un honor para mí seguir trabajando con compositores tan talentosos y profesionales dedicados de la industria, además de ser parte de la comunidad de Music Row. ¡Estoy emocionado por el próximo capítulo mientras asumo este nuevo rol!

+ Música de Warner Chappell (WCM) ha anunciado hoy la firma de Victor Le Masné a un acuerdo de administración global. El acuerdo cubre todos los trabajos producidos a través de Multiman Records de Le Masne y será administrado por los equipos de WCM en Francia y Estados Unidos.

Ampliamente conocido como compositor y director musical de las ceremonias de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, Le Masne creó la música original para las ceremonias, el himno de los Juegos, “Parade”, y trabajó junto a estrellas como Lady Gaga, Gojira, Aya Nakamura y Jean-Michel Jarre. Desde 2022, Le Masne también es el director musical del aclamado y multipremiado musical “Starmania”.

Como solista, ha colaborado con artistas como Kavinsky, Juliette Armanet, Gaspard Augé (Justice) y más. En los últimos años, Le Masne también ha recibido reconocimientos externos por su trabajo, incluido un Grammy a la mejor interpretación de metal y una Victoire de la Musique al mejor concierto, recibidos en las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París.

Le Masne dijo: «Después del increíble desafío de servir como compositor y director musical para los últimos Juegos Olímpicos, estoy realmente orgulloso de dar el siguiente paso al firmar con los increíbles equipos de Warner Chappell. Esta colaboración transatlántica entre los EE. UU. y Francia se siente única y emocionante, y es un honor para mí unirme a una casa de música tan legendaria. Muchas gracias a Guy, Carianne, Matthieu, Rachel, Rich, Alex y a todo el equipo. Tengo muchas ganas de volver. trabajando con todos ustedes”.

Guy Moot, copresidente y director ejecutivo de Warner Chappell Music, y Carianne Marshall, copresidenta y directora de operaciones de Warner Chappell Music, continuaron: «Victor es un visionario excepcional y posee la rara habilidad de combinar estilos clásicos con innovación. Su trabajo en las ceremonias olímpicas de París 2024 mostró sus increíbles habilidades al escenario mundial. Estamos encantados de darle la bienvenida a Warner Chappell y esperamos trabajar con Multiman Equipo de registros”.

+ DJ Maešić ha firmado con WME en todas las áreas. Al frente del equipo de agencia en WME está el veterano de la industria y potencia de reservas Steve Hogan, quien reservará espectáculos para Maesic a nivel mundial junto con sus colegas Laura Ruiz (Londres) e Ian Wilkerson (Los Ángeles).

«Estoy encantado de unirme a una de las agencias más emblemáticas del juego, impulsando la escena de la música y el baile con la propia leyenda, Steve Hogan», dijo Maesic.

«Desde la primera vez que lo vi tocar en el Exit Festival en el verano, supe que Maesic tenía algo especial en él; cuanto más preguntaba sobre él, detrás de escena, los escritores y productores respondían con excelentes comentarios; se siente como el paquete completo. Todos estamos muy entusiasmados con el futuro», agregó Hogan.

A lo largo de los años, Maesic ha unido fuerzas con un elenco de artistas estelares que incluyen a Major Lazer, Dillon Francis, Jung Kook, Bob Sinclar, HUGEL, Wax Motif, Blond:ish, ANYMA, Carlita y Diplo, este último de los cuales ha sido un colaborador frecuente. El 25 de octubre, Maesic también actuará con Diplo en The Edge NYC.