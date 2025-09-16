Militares administrativas hoy, resulta que los peinados de Hoshi diecisiete …

VIVA – Hoy, muchos fanáticos DIECISIETE A saber, quilates que entregó a regañadientes a Hoshi al cuartel militar. Hoshi se someterá reclutamiento Corea el martes 16 de septiembre de 2025 hora local, como ha revelado la agencia.

Leer también: Celebre el cumpleaños, s.cups diecisiete donaciones de rp. 500 millones para familias de bajos ingresos



Pledis Entertainment dijo que el hombre de 29 años serviría como un ejército activo después de completar cinco semanas de entrenamiento básico militar en el campo de entrenamiento del ejército. Como un regalo de despedida para sus fanáticos, el artista lanzará la canción de hip-hop en solitario, «Take a Shot», a las 18:00 el día de inscripción. El propio Hoshi participó en la escritura de la letra, lo que indica cuán especial es esta canción para los fanáticos.

Antes de eso, a través de las cargas en la cuenta personal de Instagram de Hoshi, compartió el momento detrás de escena cuando su cabello se afeitó. Inesperadamente, no fue un estilista el que cortó el cabello de Hoshi, sino otro miembro de diecisiete a saber, Xu Minghao o The8.

Leer también: ¡Antes del ejército! Yeo Jin Goo mantuvo un fanático de los fanáticos primero en Yakarta, ¿cuándo?



En el video, Hoshi fue visto preparándose para su cabello en un salón. Luego, el8 rápidamente tomó una rasuradora de cabello e inmediatamente comenzó a cortar el cabello de Hoshi. El8 parece muy seguro para que el cabello de Hyung sea calvo.

Después de terminar, el8 no olvidó acariciar la cabeza de Hoshi con amor, señalando a su amado amigo. Hoshi no pudo detener su felicidad como se ve desde la expresión de su rostro.

Leer también: 7 giras musicales con el más alto ingreso



Hoshi también escribió un mensaje para los fanáticos, prometió regresar después del servicio militar.

«Volveré con seguridad», escribió Hoshi en Instagram, citado el martes 16 de septiembre de 2025.

El registro de Hoshi en el ejército siguió a su colega grupal, Woozi, quien comenzó su servicio militar como un ejército activo el día anterior. También hay miembros de diecisiete Jeonghan y Wonwoo actualmente se encuentran en servicio militar. En Corea, todos los hombres sanos deben someterse a un servicio militar durante 18 a 21 meses.

Mientras tanto, diecisiete años, que acababan de pasar la carrera de 10 años en la industria del K-Pop, comenzó su último concierto de World Tour titulado New_ con una fanfarria durante dos días consecutivos en Corea. Aunque solo se vieron 9 miembros en el escenario, pero otros 4 miembros, a saber, Jeonghan, Wonwoo, Woozi y Hoshi todavía estaban presentes como espectadores de conciertos. Los fanáticos también sienten la calidez del grupo porque 13 miembros se reunieron en un lugar.