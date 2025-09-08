Miliano Jonathans y Mauro Zijlstra Starter inmediatamente

Surabaya, vivo – Equipo nacional indonesio bajando la disposición de sus mejores jugadores al enfrentar Equipo nacional libanés En el partido de partido de la FIFA en el Bung Tomo Gelora Stadium (GBT), Surabaya, el lunes 9 de septiembre de 2025 por la noche. El entrenador Patrick Kluivert dio una sorpresa al poner directamente a dos nuevos jugadores naturalizados, Miliano Jonathans Y Mauro zijlstracomo entrante.

Leer también: Equipo nacional de Indonesia contra Líbano, simulación contra el equipo de Middle East en las clasificatorias de la Copa Mundial 2026



Esta decisión estuvo en el centro de atención porque en el partido anterior contra Taiwán, ambos se sentaron en el banco. Ahora, se confía en el primer minuto para aumentar el poder de Garuda.

Leer también: Erik Ten Hag atacado por FC Twente, Mees Hilgers se va o sobreviven?



Mientras tanto, el joven delantero Adrian Wibowo fue preparado en el banco como una opción sustituta en la línea de ataque.

Leer también: Equipo nacional de Indonesia vs Líbano ¿Qué esta noche en la televisión?



Patrick Kluivert puso grandes esperanzas en la combinación de Jonathans y Zijlstra para romper la defensa libanesa. Se espera que el apoyo del mediocampo habitado por Pelupessy y Kambuaya mantenga el equilibrio del juego.

Por otro lado, el Líbano entrenado por Miodrag Radulovic eligió la formación 4-3-3 para presionar desde el principio. Se predice que su combinación en el centro del campo será una prueba para el dominio de Indonesia en el campo.

Este partido no solo es importante para agregar puntos de clasificación FIFA, sino también un evento cálido antes de que el equipo nacional de Indonesia enfrente la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026.

Composición del jugador

Equipo Nacional Indonesio (4-2-3-1): Emil Audero Mulyadi (portero), Kevin Diks, Jay Idzes, Calvin Verdonk, Dean James (trasero), Joey Pelupessy, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, Stefano Lilipaly, Miliano Jonathans (Medio), Mauro Zijlstra (frontal).

Equipo nacional libanés (4-3-3): Mostefa Matar (portero), Hussein Sharafeddine, Hussein Zein, Khoder Kaddour, Khalil Khamis (trasero), Walid Shour, Mohamad Safwan, Ahmad Al Dine (Medio), Mohamad Haidar, Karim Darwich, Ramy Njjarine (Front).