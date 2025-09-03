Miliano Jonathans es legítimo para ser ciudadano, listo para defender al equipo nacional indonesio contra Taiwán y el Líbano

Yakarta, Viva – Equipo nacional indonesio Obtenga una nueva munición antes de la jornada de la FIFA septiembre de 2025. Young Winger Miliano Jonathans oficialmente convertirse en un ciudadano indonesio (Ciudadano indonesio) Después de someterse a juramentos en Yakarta, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Leer también: El mercado de transferencia europeo está casi cerrado, ¿dónde estarán anclados Mees Hilgers?



El jugador de 21 años siguió los pasos de Mauro Zijlstra (FC Volendam, 20 años) que se juró hace algún tiempo. Ambos son ahora ciudadanos indonesios y están listos para fortalecer el equipo de Garuda en un partido de juicio internacional.

Esta buena noticia llegó justo cuando Indonesia se preparó para enfrentar Equipo nacional de Taiwán (5 de septiembre) y Equipo nacional libanés (9 de septiembre) en la serie de la jornada de la FIFA. La presencia de Miliano Jonathans agregó opciones en el sector del ala, al tiempo que fortalecía la profundidad del equipo de Patrick Kluivert.

Leer también: Mees Hilgers canceló el equipo nacional indonesio contra Taiwán y el Líbano



Leer también: Kuwait temía contra el equipo nacional indonesio, afortunadamente estaba Taiwán



Jonathans, que ahora fortalece al FC Utrecht en los Países Bajos, juega como un extremo derecho con un valor de mercado que alcanza € 900 mil. Se espera que tenga un impacto instantáneo en el juego del equipo nacional de Indonesia, especialmente en el ataque.

La certeza de la naturalización de Miliano Jonathans fue recibida con entusiasmo por el público de fútbol de la patria. Muchos están esperando su debut a nivel internacional, además, el partido contra Taiwán y el Líbano también afectará la clasificación de FIFA Indonesia.

Perfil corto de Miliano Jonathans

Nombre completo: Miliano Jonathans

Edad: 21 años

Lugar de nacimiento: Arnhem, Países Bajos

Club: FC Utrecht (Países Bajos)

Posición: extremo derecho (RW), también puede jugar en el lado izquierdo

Valor de mercado: € 900 mil (± rp. 16.5 mil millones, datos de transferencia por 2025)

Juego juguetón

Miliano es conocido como un extremo de alta velocidad, goteo ágil y la capacidad de perforar desde el lado del ala. A menudo se corta dentro del área de la caja de penalización para abrir una sala de disparos o dar un pase maduro al delantero. Su flexibilidad hace que Miliano se pueda instalar en varios esquemas de juego, tanto 4-3-3 como 4-2-3-1.

Potencial en el equipo nacional indonesio

Con una edad temprana y experiencia de juego a nivel de competencia europea (Eredivisie), se prevé que Miliano sea una de las motos del ataque del equipo nacional indonesio. El dueto con Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, a Mauro Zijlstra puede proporcionar un nuevo color en la transición rápida de Garuda.

Además, se sabe que el entrenador Patrick Kluivert está feliz de confiar en los algodines rápidos para apoyar altos presionadores y contraataques. Se cree que la presencia de Miliano Jonathans hace que el juego del equipo nacional indonesio sea más variado y agudo.