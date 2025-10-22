Miley Cyrus graba ‘Dream as One’ para ‘Avatar: Fire and Ash’

Miley Cyrus está lista para contribuir una canción recién grabada “Dream as One” para el “Avatar: Fuego y Ceniza”banda sonora.

Cyrus se asoció con Andrew Wyatt, Mark Ronson y Simon Franglen para la canción, que aparecerá en los créditos finales y en la banda sonora de la tercera película de la franquicia de James Cameron. La banda sonora presenta una partitura compuesta por Franglen y se lanzará el 12 de diciembre, mientras que “Dream as One” se lanzará el 14 de noviembre.

La cantante mostró un fragmento de “Dream as One” en las redes sociales y escribió que está encantada de brindarle a la película una nueva canción. «Es un honor apoyar Avatar: Fire and Ash con una canción original que escribí con Mark Ronson y Andrew Wyatt», escribió. «Habiendo sido personalmente afectado por el fuego y siendo reconstruido de las cenizas, este proyecto tiene un profundo significado para mí. Gracias, Jim, por la oportunidad de convertir esa experiencia en medicina musical. Los temas de la película de unidad, curación y amor resuenan profundamente dentro de mi alma, y ​​ser incluso una pequeña estrella en el universo que la familia Avatar ha creado es verdaderamente un sueño hecho realidad».

“Avatar: Fire and Ash” sigue a “Avatar: The Way of Water” de 2022 y marca el regreso de Cameron a Pandora. La película está protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldaña, además de Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr. y Kate Winslet.

Cyrus no es ajena a las contribuciones a la banda sonora, ya que anteriormente proporcionó la canción original “Beautiful That Way” para la banda sonora de “The Last Showgirl” en diciembre de 2024. A principios de este año, lanzó su noveno álbum de estudio “Something Beautiful”, así como una película visual que lo acompaña.