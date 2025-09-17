Miley Cyrus anuncia ‘algo hermoso’ de lujo

Miley Cyrus continúa Su era «Algo Beautiful» con el anuncio de que la edición de lujo de su noveno álbum se lanzará el viernes.

En un teaser publicado en las redes sociales, Cyrus reveló que, además de las 13 pistas estándar, el proyecto contará con dos nuevas canciones: «Secrets» con Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood, y «Lockdown» con David Byrne.

Billy Ray Cyrus fue burlado previamente de «Secrets», cuando publicó un fragmento de la canción y dijo que había escrito la canción como un regalo de cumpleaños para él. «Para mi cumpleaños, Miley me dio el regalo de la música y me escribió una canción llamada Secrets y consiguió que mis músicos favoritos Fleetwood Mac reproduzcan en él! ¡Te amo Mile ❤️», escribió. Justo ayer, Cyrus vio la canción compartiendo un clip en las sociales.

Inicialmente, Cyrus lanzó «Something Beautiful» en mayo, con contribuciones de Kid Harpoon, Michael Pollack, Maxx Morando, Shawn Everett y más. El disco experimental fue acompañado por una película dirigida por Cyrus, Brendan Walter y Jacob Bixenman, que debutó en junio en el Festival de Cine de Tribeca. La película más tarde se estrenó en los cines solo por una noche. Tras el lanzamiento, «Something Beautiful» debutó en el número 4 en el Billboard 200.

Para coincidir con el lanzamiento del álbum, Cyrus organizó algunos espectáculos íntimos en Chateau Marmont de Los Ángeles y Maxim’s De Paris. Mientras estaba en Francia, apareció como invitada especial en la gira «Cowboy Carter» de Beyoncé para el debut en vivo de su dúo ganador del Grammy «II Most Wanted».