Miles Teller, Elizabeth Olsen en Rom-Com-Comp Afterlife

Las películas de la otra vida tienden a ser amables de una manera tonta, una que termina tampando por las apuestas. Una vez que hayas llegado a la otra vida, no irás a ningún lado y no vas a morir (no ¡de nuevo!). Siempre hay ese momento, desde el principio, cuando el héroe o la heroína se da cuenta de lo que les sucedió y es cosmáticamente sacudido, golpeado por la conciencia de que no hay vuelta atrás. La cosa es: la vida futura, en las películas, no se ve tan diferente de la vida regular; Es por eso que la mayoría de estas películas son comedias. (Esa es la broma subyacente). En «Defending Your Life» de Albert Brooks, el ejecutivo de publicidad fallecida de Brooks visita la cafetería de más allá solo para recibir la mejor omeleta que jamás haya probado. Si así de buena es la comida, ¿qué tan mal podrían ponerse las cosas?

«Eternidad«Es una comedia romántica más posterior que presenta a tres personajes (muertos) que han vuelto, en el más allá, a ser sus seres más jóvenes y felices. Ahí está Larry (Millas cajero), que era una manivela envejecida cuando lo conocimos por primera vez, solo que ahora ha muerto, ahogándose en un bocadillo de comida, podemos ver al becario vital y guapo aunque bastante ordinario que alguna vez fue. Su esposa, Joan, aparece poco después, sucumbió al cáncer, pero ahora la interpreta por lo vibrante Elizabeth Olsen. Estos dos aterrizan en una sala de espera que es como una estación de tren con luz muy iluminada, donde cada uno se asigna a un aire acondicionado (coordinador de la vida después de la vida), y tienen que decidir en qué zona de eternidad quieren pasar el resto del tiempo. Hay muchas opciones: el mundo de los casinos, el mundo de las celebridades, el mundo de los alimentos, el mundo de los fumadores («Cause Cancer no puede matar a these»), Studio 54 World, Weimar World (no, el mundo de los fumadores, el mundo de los fumadores, el mundo de los cáncer no puede matar «), Studio 54 World, Weimar World (No, el mundo de los fumadores, los Capital de los Smokers!). Tierra, Spice World, París Land, Eternal Spring. Una vez que se haya comprometido con uno de estos, no puede volver.

Entonces, ¿cuál es la complicación? Joan, antes de casarse con Larry y pasar el resto de su vida con él, se casó brevemente con Luke, un tipo apuesto que murió joven, asesinado en la Guerra de Corea. Joan y Luke tenían un amor que era todos los fuegos artificiales y el deslumbramiento sexy; Después de que Luke murió, Joan se casó con Larry, quien era todo solidez. Él era, en cierto modo, el premio de consolación que se convirtió en su vida.

Pero ahora, en el más allá, ella conoce a Luke nuevamente. Él ha estado esperando 67 años para que pase. Luke es interpretado por Callum Turner (a quien yo aún pensar Debería haber sido elegido como Bruce Springsteen), y él es el mismo personaje elegante que era cuando Joan estaba casado con él. «Eternity» es una comedia romántica clásica sobre una mujer que tiene que elegir entre el tipo de glamour sexy y el tipo ordinario defectuoso con el que se siente cómoda. Excepto que en este caso, ella ya estaba enganchada al tipo Glamour. ¿Cómo habría sido su vida si Luke no hubiera muerto en la guerra? ¿Con cuál de estos dos ahora quiere gastar el resto de la eternidad?

«Eternity» se siente como una película de Charlie Kaufman con los Kinks solucionados. El director y coguionista, David Freyne, le da un aspecto guapo de tonos oscuros, todos los colores sólidos y espacios cuidadosamente enmarcados, y él corre con el concepto de una vida futura en la que puede elegir su propio paraíso, pero el hecho de que no puede cambiar su mente podría hacer que parezca menos que el paraíso. Olsen, como la hipotenusa de este triángulo amoroso, ofrece una actuación agradable, que nos permite ver cómo Joan ama a estos dos hombres y cómo se está volviendo loco. Miles Teller, con largas patillas, está en su forma más relajable, y Callum Turner actúa con suficiente vanidad (pero no demasiado) para que parezca un rasgo encantador.

Dicho esto, «la eternidad» es una pieza de construcción del mundo más allá que se divierte por un tiempo y luego se queda sin gasolina. Da’vine Joy Randolph y John Early, como los dos coordinadores de la vida después de la vida, tienen un carisma de objeciones, pero la película debería haber hecho más con todas sus posibles versiones del paraíso, descubriendo cómo usarlos cómicamente en lugar de las líneas punzantes fáciles. A lo largo de la película, sabemos en nuestros corazones a dónde tiene que ir la historia. Eso es cierto en la mayoría de las comedias románticas, pero en este caso las complicaciones cocinadas comienzan a crecer huecas y repetitivas. La «eternidad» debería haber durado 90 minutos, con más energía y más invención de chasquido que en casi dos horas. Es una adoración que trata de estirarse en un sueño boutique.