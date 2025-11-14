Miles Teller dice que ‘Los Cuatro Fantásticos’ fueron ‘jodidos’ por ‘una persona importante’

Millas Teller habló sobre liderar el malogrado 2015”Los cuatro fantásticos”adaptación, diciéndole a Andy Cohen que ya no esperaba una respuesta cálida para el reinicio del superhéroe después de ver el montaje final.

«Cuando vi la película por primera vez, recuerdo haber hablado con uno de los directores del estudio y decirle: ‘Creo que estamos en problemas'», dijo Teller en una entrevista en SiriusXM de Cohen programa de entrevistas. Teller continuó explicando la presión de la industria que sintió cuando tenía veintitantos años para emprender una película de superhéroes, un género que la estrella de “Top Gun: Maverick” no ha tocado desde entonces.

«Como actor joven en ese momento, era como, ‘Está bien, si quieres que te tomen en serio como protagonista, tienes que subirte a este tren de superhéroes. Esa era nuestra oportunidad», dijo Teller. «Y el casting, pensé, fue espectacular. Amo a todos esos actores».

“Los 4 Fantásticos”, protagonizada por Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan y Jamie Bell como el equipo titular, fue criticada tras su lanzamiento. Dirigida por Josh Trank, la película solo recaudó 168 millones de dólares a nivel mundial frente a un presupuesto de producción de 120 millones de dólares. Los personajes de Marvel quedaron congelados durante la siguiente década y revivieron el verano pasado para la entrada del Universo Cinematográfico de Marvel “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”.

Hablando con Cohen, Teller pareció echarle la culpa del fracaso del proyecto a una persona, aunque no puso nombre a sus acusaciones.

«Es desafortunado por eso, porque mucha gente trabajó muy duro en esa película. Y honestamente, tal vez hubo una persona realmente importante que lo arruinó todo», dijo Teller.

Actualmente, Teller está promocionando su próximo largometraje, “Eternity”, en el que él, Elizabeth Olsen y Callum Turner interpretan un triángulo amoroso en el más allá. A24 estrenará la película en los cines el 26 de noviembre.