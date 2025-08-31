Miles Frazier de los Leones envía un mensaje de 3 palabras por delante de la NFL Abrener

El Leones de Detroit No recibirá ninguna contribución del guardia de novato Miles Frazier En la semana 1 de la temporada de la NFL. Frazier comenzará la temporada regular en la lista físicamente incapaz de realizar, lo que significa que la Semana 5 será lo más temprano que pueda hacer su debut en la liga.

Pero Frazier todavía está trabajando duro para volver a estar sano y en la alineación para los Leones.

«Back 2 Work» Frazier escribió Como una leyenda de una foto de su casillero de leones, publicó en su historia de Instagram el domingo.

El guardia novato está de vuelta en las instalaciones del equipo en Allen Park después de un aparente viaje a Clemson, Carolina del Sur. Basado en otras fotos de su cuenta de redes sociales, Frazier asistió al enfrentamiento de fútbol universitario de LSU-Clemson Top 10 el sábado por la noche.

Frazier jugó en LSU desde 2022-24.

Los leones seleccionaron a Frazier en el número 171 en general en el draft de la NFL 2025. Frazier ha estado en la lista de cachorros del equipo durante todo el campamento de entrenamiento y la pretemporada.

El guardia novato fue en la lista de cachorros el 17 de julio con una lesión no especificada. Entrenador en jefe de los Leones Dan Campbell dijo a los periodistas El 22 de julio, Frazier estaba lidiando con una lesión en la rodilla.

¿Cuándo podría el novato Miles Frazier regresar para los leones?

Debido a que fue colocado en la lista de cachorros al comienzo del entrenamiento, Campbell y los Leones no han proporcionado muchas actualizaciones al progreso de Frazier.

Pero el 22 de julio, Campbell sugirió que no pasaría mucho tiempo después del período mínimo de sentado de cuatro semanas hasta que Frazier estaría listo para regresar.

«Vamos a llamarlo septiembre, octubre», Dijo Campbell Cuando se le preguntó sobre la fecha de regreso de Frazier.

Incluyendo Frazier, los Leones redactaron a dos linieros ofensivos en las primeras cinco rondas del draft de 2025. Durante la segunda ronda, Detroit agarró a su compañero de liniero ofensivo interior Tate Ratledge en el número 57 en general.

Se espera que Ratledge comience en la guardia derecha en la Semana 1.

Los Lions agarraron a la pareja de linieros ofensivos del interior después de que el tres veces centro de primer equipo All-Pro Frank Ragnow retiró esta temporada baja.

Veterano Graham Glasgowquien comenzó en guardia para los Leones en las últimas dos temporadas, está reemplazando a Ragnow en el centro.

Cómo podría contribuir Frazier a los leones

Probablemente será difícil para el novato de la quinta ronda ganar un papel inicial después de no obtener repeticiones en el campamento. Pero cuando Frazier regrese, proporcionará una profundidad de la línea interior para el equipo.

Sin embargo, más adelante, los leones podrían deslizar a Frazier a un papel inicial en Guard y mover a Ratledge al centro.

El gerente general de los Leones, Brad Holmes, abordó esa posibilidad frente a los reporteros el 28 de agosto.

«No sé qué traerá el futuro. Pero sí, creo que nos sentimos bien al probarlo aquí». Dijo Holmes de Ratledge, Via Si es John Land de Lions. «Y mira, creo que podría haber manejado [center] Si pudiéramos haberlo dejado allí.

«Pero cuando comienzas a mirar toda la combinación de él y [Glasgow] Y todo, creo que eso fue lo mejor no solo para los jugadores que se colocaron en las mejores posiciones, sino también para el equipo «.

2024 selección de sexta ronda Caoba cristiana Se proyecta que sea el otro guardia inicial de Detroit para abrir la temporada. Los Leones abrirán la temporada en el Packers de Green Bay el 7 de septiembre.