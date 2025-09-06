Miles desplazados mientras Yamuna inunda casas en Delhi-ncr







Utilizando barcos en algunas áreas y vadeando a través del agua hasta las rodillas en otras, el personal de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) rescató a las personas varadas en regiones inundadas, incluidos algunos en campos de socorro que fueron inundados debido al aumento Niveles de yamuna.

En algunos lugares de Yamuna Bazar y Mayur Vihar Fase I, fue un doble golpe para las personas. Tuvieron que abandonar sus hogares debido a inundaciones y luego cambiar a refugios en las escuelas gubernamentales después de que las carpas también se inundaron. Las imágenes del área mostraron que el personal de NDRF giraba a través de las aguas de Yamuna, usando tractores y carros para mover a los residentes varados e incluso al ganado a lugares más seguros.

El NDRF ha evacuado hasta ahora alrededor de 1150 personas desde el martes, incluidos niños, mujeres y ancianos, dijeron las autoridades. Según el departamento de ingresos, 8018 personas han sido trasladadas a tiendas de campaña, mientras que 2030 se han trasladado a 13 refugios permanentes, en todo Delhi-NCR.

La administración Gautam Buddh Nagar rescató a más de 3800 personas y 1471 ganado de pueblos afectados por inundaciones en Jewar y Sadar Tehsils Cuando el río Yamuna se hinchó después de la liberación de agua de Hathni Kund Barrage de Haryana. Las autoridades han establecido campamentos de socorro, desplegaron equipos de respuesta a desastres y han lanzado cocinas comunitarias para proporcionar alimentos y atención médica a los desplazados.

55 familias rescatadas

Al menos 55 familias fueron rescatadas de una aldea afectada por las inundaciones en el distrito de Ghaziabad. Las familias rescatadas son de la aldea de Badarpur, situadas a orillas del Yamuna en la subdivisión de Loni. Magistrado de distrito adicional (Finanzas) Saurabh Bhatt dijo. «Se han hecho arreglos para alimentos, incluida la leche para bebés, para las familias rescatadas», dijo Bhatt, y agregó que los campamentos se han establecido para los aldeanos, aunque muchos son reacios a mudarse a ellos.

Nivel de agua de Yamuna

El nivel del agua en el río Yamuna en Delhi’s Puente ferroviario antiguo Se encontraba a 207.31 metros a las 8 am del viernes, un día después de alcanzar el más alto de la temporada a 207.48 metros. Según los datos oficiales, el nivel se situó en 207.35 metros a las 6 a.m. y retrocedió a 207.33 metros a las 7 a.m. Es probable que el agua retroceda más durante el día, dijeron las autoridades.

El boletín de inundaciones emitido por las autoridades el miércoles por la mañana dijo que el nivel probablemente estaría a 207.15 metros a las 8 pm y que probablemente continuaría la tendencia a la baja. El río ha desatado la furia en áreas bajas en los últimos días, sumergiendo casas, desplazando a las personas y afectando a las empresas.

Old Ferrolway Bridge es la estación de inundación para el futuro para Delhi. Las autoridades del distrito han advertido a las personas que no se aventuren en el río Hinchado para natación, paseos en bote o fines recreativos.

950 personas rescatadas en Jammu y Cachemira

Un total de 283 casas fueron dañadas y 950 personas evacuaron después de fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en el distrito Ramban de Jammu y Cachemira, dijeron el jueves las autoridades. El distrito sufrió daños a 84 carreteras, 98 esquemas de suministro de agua y 71 alimentadores de energía debido a lluvias continuas, agregaron.

Ops de rescate en marcha en un área inundada en J&K’s Ramban. Pic/PTI

“Debido a la lluvia incesante, una repentina nube de nubes desencadenó deslizamientos de tierra y inundaciones repentinas en la aldea de Drubla, Rajgarh Tehsil, causando daños a las carreteras y otras infraestructuras ”, dijo el vicepresidente de Ramban, Alyas Khan.

Los detalles del daño causado por las lluvias y los deslizamientos de tierra fueron publicados por el ministro de la Unión, Jitendra Singh, el jueves. Khan dijo que cuatro personas murieron en el Drubla Cloudburst, desaparece una mujer, mientras que una persona sufrió heridas.

«Un total de 283 casas fueron dañadas, total, severamente o parcialmente. Alrededor de 950 personas han sido evacuado y se trasladó a lugares más seguros ”, dijo. Dijo sobre las 182 carreteras, 75 fueron inicialmente afectados o cerrados y 55 de los restaurados.

