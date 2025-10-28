Miles de vuelos estadounidenses retrasados ​​debido al cierre del gobierno ejercen presión sobre los aeropuertos







Más de 4.000 vuelos en todo Estados Unidos se retrasaron el lunes, con aproximadamente 118 vuelos adicionales cancelados, mientras el cierre del gobierno de 27 días continúa perturbando los viajes aéreos.

Los retrasos se producen en medio de una creciente escasez de trabajadores esenciales en los aeropuertos y torres de control del tráfico aéreo en todo el país.

Sólo el domingo, más de 8.700 vuelos se retrasaron, según FlightAware, a medida que continúa aumentando la escasez de personal. Alrededor de 13.000 controladores de tráfico aéreo y 50.000 funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte están trabajando sin remuneración, lo que genera una tensión operativa generalizada.

La Administración Federal de Aviación (FAA) citó la escasez de personal que afecta a los vuelos en todo el sudeste y en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey.

En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, la FAA impuso un retraso en tierra que mantuvo los vuelos en la pista durante un promedio de 25 minutos.

«Recibieron su aviso el jueves y el viernes. Reciben un aviso de lo que les van a pagar el martes. Y recibieron un gran y gordo cheque de pago el martes», dijo el Departamento de Transporte El secretario Sean Duffy dijo a Fox News el domingo.

Duffy describió el estrés que enfrentan los controladores de tránsito aéreo.

«He estado hablando con controladores de tráfico aéreo y se puede ver el estrés. Son personas a las que a menudo les gusta el sueldo en sueldo… están preocupadas por la gasolina en el coche, están preocupadas por el cuidado de los niños», añadió.

El Departamento de Transporte advirtió que si bien los vuelos continúan operando, se espera que persistan los retrasos y cancelaciones a medida que se prolongue el cierre. Las aerolíneas han instado a los viajeros a verificar el estado de los vuelos y prepararse para tiempos de espera más prolongados en los aeropuertos.

Los expertos advierten que incluso después de que finalice el cierre, puede llevar tiempo eliminar la acumulación de vuelos retrasados, ya que la escasez de personal y los cuellos de botella operativos continúan desafiando al sistema.

Aeropuerto Los centros de todo el país se están preparando para una interrupción continua, ya que el estancamiento federal no muestra signos inmediatos de resolución.

