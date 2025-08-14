Miles de usuarios informan problemas con el sitio, la aplicación

Elon Musk’s incógnitaanteriormente conocido como Estaba experimentando problemas técnicos generalizados el jueves por la mañana.

Los intentos de acceder a la línea de tiempo y los perfiles mostraron un mensaje de error que decía: «Algo salió mal. Intenta recargar». A partir de las 11:03 AM ET el jueves, alrededor de 18.600 usuarios habían presentado informes de errores al servicio de reducción del servicio de monitoreo de tiempo de actividad.

Plataforma de desarrollador de X página de estado No informó ningún incidente para el jueves 14 de agosto.

La red social, que es una subsidiaria de la compañía de inteligencia artificial XAI de Musk, ha tenido al menos tres interrupciones notables anteriormente en 2025. X fue golpeado con interrupciones del 10 de marzo, que Musk culpó a «un ataque cibernético masivo» contra la plataforma. Más tarde ese mes, Los usuarios informaron problemas para acceder a xque parecía resolverse en media hora.

El 30 de mayo, X experimentó brevemente mal funcionamiento en el que muchos usuarios de repente vieron desaparecer de repente todos sus feeds y perdieron la capacidad de publicar mensajes. En la pantalla de inicio, este mensaje apareció para los usuarios registrados, como si se hubieran registrado: «¡Bienvenido a X! Este es el mejor lugar para ver lo que está sucediendo en su mundo. Encuentre algunas personas y temas a seguir ahora».