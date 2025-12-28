Miles de trabajadores se manifestarán contra la determinación de la UMP 2026 en el Palacio de Estado los días 29 y 30 de diciembre

Jacarta – La Confederación de Sindicatos de Indonesia (KSPI) realizará una manifestación contra la determinación salario minimo provincial (UMP) DKI Yakarta del 29 al 30 de diciembre de 2025.

El presidente de KSPI, Said Iqbal, dijo que la acción se llevaría a cabo frente al Palacio de Estado, en el centro de Yakarta o en el edificio DPR/MPR RI.

«Acción masiva, esta es una acción preliminar, para una acción inicial masiva simultánea de dos días en el Palacio de Estado y/o la RPD RI. Dos días de acción simultánea en el Palacio de Estado y/o la RPD RI el 29 de diciembre de 2025 y continuó el 30 de diciembre de 2025 en el mismo lugar», dijo Said Iqbal en una conferencia de prensa en línea, citada el domingo 28 de diciembre de 2025.

Said Iqbal dijo que a la acción asistirían 1.000 personas. obrero el 29 de diciembre de 2025. Luego, hasta 10.000 trabajadores participaron en la segunda acción el 30 de diciembre de 2025.

«A la acción asistirán miles de trabajadores de Java Occidental, Banten, DKI porque está más cerca del palacio. Para la acción del 29 de diciembre, 1.000 trabajadores participarán porque muchos ya han tenido vacaciones, la consolidación también es demasiado apretada. Finalmente se decidió que 1.000 trabajadores actuarán el 29 de diciembre en el Palacio de Estado, el punto de reunión de la Estatua del Caballo a las 10.00 WIB», dijo Said.

«A la acción del 30 de diciembre asistieron un mínimo de 10.000 trabajadores, a la acción del 30 de diciembre asistieron un mínimo de 10.000 trabajadores en el Palacio de Estado con un punto de reunión en la Estatua del Caballo a las 10.00 am», continuó.

Anteriormente se informó que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) había anunciado el salario mínimo provincial (UMP) de DKI Yakarta para 2026, que había aumentado en 333.115 IDR. De esa manera entonces UMP DKI que ahora asciende a 5.729.876 IDR.

El anuncio fue hecho directamente por el Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung en el Ayuntamiento de DKI Yakarta.

El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, en el ayuntamiento de DKI Yakarta

«Se acordó aumentar el salario mínimo para la provincia de DKI Yakarta o UMP para 2026 en 5.729.876 IDR, el UMP anteriormente era de 5.396.761 IDR, por lo que el aumento será del 6,17% o 333.115 IDR», dijo Pramono a los periodistas, citado el jueves 25 de diciembre de 2025.

Pramono dijo que la determinación de la UMP se basa en el Reglamento Gubernamental (PP) Número 49 de 2025. Pramono dijo que el aumento de la UMP entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

«1 de enero de 2026», dijo brevemente.

Además de fijar el importe de la UMP, Pramono también anunció que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta también ofrecerá incentivos a los trabajadores.