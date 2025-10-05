Miles de residentes de Padati Monas en el 80 aniversario del TNI, se empujaron hasta que los niños fueron exprimidos

Yakarta, Viva -El 80 aniversario del 80 aniversario TNI en el área del Monumento Nacional (Monas), Central Yakarta, el domingo 5 de octubre de 2025 fue animado y tenso. Miles de residentes empacaron el área de Monas para crear una larga cola y densidad en varias entradas.

Leer también: Prabowo dijo gracias a la esposa de un soldado tni, apoyó fielmente a su esposo de servicio



Observaciones de Viva En el lugar, la densidad comenzó a ver desde las 05.30 Wib en la puerta de la cruz de Monas cerca de la estación Gambir. La cola ocurrió en tres puertas principales que se abrieron alternativamente. Los oficiales dirigen a la comunidad a ingresar a través de la puerta de seguridad (Secdoor) debido a la presencia del Presidente de la República de Indonesia en el lugar.

«Por aquí señor, señora (Secdoor), ¡este es el presidente!» Gritaban oficiales a los residentes que estaban abarrotados detrás de la cerca.

Leer también: Puan: El TNI debe ser fuerte para tratar con amenazas, incluidos los ataques cibernéticos





Los residentes entusiastas observan el 80 aniversario del Tni Alutsista en Monas

La situación se había calentado cuando los residentes se empujaron entre sí con los oficiales de TNI. Algunos niños lloraron debido a ser exprimidos, mientras que los padres intentaron proteger a sus hijos para salir rápidamente de la multitud. Aunque los oficiales continúan apelando a la cola para permanecer ordenada, la atmósfera era difícil de controlar.

Leer también: Prabowo solicitó la selección de líderes de TNI para ignorar la antigüedad: lo importante es el logro



Examen estricto de Paspampres Hacer algunos comités y oficiales ceremoniales fueron restringidos, a pesar de que mostraron su identidad. De hecho, las soldadas de TNI que sirvieron como las fuerzas de la ceremonia habían gritado para el acceso porque el tiempo de implementación estaba cerca.

Este incidente refleja el extraordinario entusiasmo de la comunidad para presenciar la gran celebración del TNI directamente, aunque, por otro lado, es un desafío en los arreglos masivos en áreas abiertas como Monas.

Una serie de eventos máximos en el 80 aniversario del TNI

Cotizando en el sitio web oficial de tni.mil.id e instagram cuenta @puspentna, Lo más destacado del 80 aniversario del TNI se llenó de varias actividades interesantes, que van desde el desfile militar hasta el entretenimiento público.

1. Atracción del equipo militar y el equipo de defensa

La ceremonia militar se convirtió en la apertura principal, con tropas de tres dimensiones: el ejército, la marina y la UA. Este gran desfile muestra la cohesión y la disciplina de los soldados.

La comunidad también puede presenciar la demostración de capacidades de combate y exhibiciones del sistema principal de armamento (equipo de defensa) como:

Leopardo de tanque y Mardder

Astros MLRS y cañón César de 155 mm

Anoa Panzer, Maung, Rhino

Radar CM-200 y Starstreak Missiles

Apache Helicopters, Bell 412, Fennec, a Mi-26