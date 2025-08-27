Miles de residentes de Cipinang reciben tratamiento médico gratuito y asistencia social

Yakarta, Viva – Ministerio de Inmigración y Penitenciario (Kemenimipas) a través de la Oficina Regional de la Dirección General de Correcciones, Organización de Actividades tratamiento GRATIS y brindando asistencia social para 5,000 residentes en Cipinang Besar Utara Village, East Yakarta, el miércoles 27 de agosto de 2025.

El ministro Imipas Agus Andrianto dijo que esta actividad se llevó a cabo como una forma de preocupación para su ministerio a la comunidad.

«Estamos allí para la comunidad, siendo una solución para los problemas enfrentados. Hoy es una continuación del impulso para fortalecer la unidad, difundir los beneficios y el cuidado de los demás, especialmente para los residentes de Cipinang Besar Utara», dijo Agus en su declaración escrita.

Además, reveló que, además de continuar tratando de proporcionar servicios y beneficios para la comunidad, esta actividad es una forma de apoyo real para los programas del presidente de Asta Cinta Prabowo.

«Esto es solo un poco de nuestra contribución del Ministerio de Forestación, en comparación con lo que el presidente ha hecho con el programa ASTA CITA, como el programa de alimentación nutricional gratuita, las casas de personas, las escuelas de personas, los controles de salud gratuitos, como lo estamos haciendo actualmente en Cipinang Besar Utara Village. Continuaremos. apoyo Programas reales Asta Cita «, dijo.

Agus dijo que esta actividad era una prueba clara de la presencia del gobierno para la comunidad.

«Esta es también una serie de entusiasmo para que nuestro espíritu interprete el significado de la 80ª independencia de la República de Indonesia, United Sovereign, el pueblo de prosperidad, Indonesia avanzó», dijo.

También enfatizó que la salud y el tratamiento médico gratuito es uno de los programas prioritarios que continúan siendo alentados en varias unidades de inmigración y trabajo correccional.

El Director General de Correcciones, Mashudi, estuvo de acuerdo y enfatizó que esta actividad era una manifestación tangible del compromiso del gobierno de apoyar los derechos básicos de la comunidad para la salud y la prosperidad.

«Esperamos que esta actividad pueda aliviar la carga de la comunidad y convertirse en un paso concreto para construir recursos humanos más saludables y competitivos», dijo.

El jefe de la oficina regional de la Dirección General de Yakarta, Heri Azhari, dijo que las actividades que tuvieron lugar durante todo el día incluyeron controles de detección y salud, educación para la salud, tratamiento gratuito para 5,000 residentes de 14 RW, además de proporcionar asistencia social a 3,717 destinatarios.

La implementación se llevó a cabo en etapas a partir de las 07.00 a 16.00 WIB al involucrar a 1.283 oficiales de PPSU, cuadros de salud, Dasa Wisma y Jumantik.

Observó que la gente de Cipinang Besar Utara continúa llegando y cumpliendo con las instalaciones de servicio gratuitas proporcionadas. En la ocasión, también les dieron un paquete de asistencia social.

Además de los servicios de salud, esta actividad también presenta los servicios del Hospital General Penitenciario de Yakarta a la comunidad. A través de este esfuerzo, el Ministerio de Silvicultura espera ampliar el acceso a los servicios públicos, fortalecer la solidaridad social y mejorar la calidad de vida de las personas en estas áreas densamente pobladas.

Este evento es parte de los 13 programas de aceleración del Ministerio de Forestación, así como para apoyar al presidente de ASTA CITA, Prabowo para mejorar el bienestar y la salud del público.