Buenos Aires, Viva – Decenas de miles habitante Argentina Reunir el miércoles el centro de la carretera de Buenos Aires City para exigir mayores fondos para las universidades y el cuidado infantil, que han experimentado recortes presupuestarios bajo la política de ahorro presidencial Javier Milei el libertario, como se informó Francia24, Jueves 18 de septiembre de 2025.

La popularidad de Milei ha disminuido después de un gran recorte presupuestario, y enfrentó el impacto de los escándalos de corrupción y las derrotas legislativas en la elección general de la provincia de Buenos Aires a principios de este mes.

Decenas de miles de residentes de Argentina protestaron contra el decreto del presidente argentino

Milei se enfrentó a una selección de alto tiempo de tiempo en octubre, donde su partido tiene como objetivo asegurar suficientes asientos para que el Congreso controlado de la oposición no pueda cancelar el veto.

Protesta El miércoles tiene como objetivo suprimir a los legisladores para rechazar a Veto Milei a principios de este mes por la ley que aumentará la financiación de las universidades estatales y los hospitales infantiles. En el decreto presidencial, Milei dijo que la ley dañaría el equilibrio financiero estatal.

El miércoles por la noche, la Asamblea del Congreso bajo dio una votación para cancelar los dos vetas. El Senado también debe hacerlo para que el veto pueda cancelarse.

Desde que Milei sirvió en diciembre de 2023, ha reducido drásticamente el gasto público y ha logrado reducir la inflación mensual de dos dígitos a un dígito. El lunes, anunció la propuesta del gobierno para el presupuesto del próximo año, que según él garantizaría el equilibrio fiscal al incluir un aumento en la asignación del 17% para los servicios de salud, el 8% para la educación y el 5% para la jubilación, además de la inflación.

Pero en un comunicado, la Universidad Nacional de Buenos Aires dijo que el presupuesto propuesto «no era más que profundizar la crisis sin precedentes» experimentada por el sistema universitario estatal.

Declararon que la propuesta no tuvo en cuenta la recuperación de proyectos de infraestructura y mantenimiento que se detuvieron, así como un aumento en los salarios de los maestros.