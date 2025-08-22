Miles de recortes de empleo esperados a principios de noviembre

Después de cerrar su fusión con Skydance este mes, Supremo está listo para promulgar un recorte de personal profundo en sus diversas divisiones, por ejemplo, fuentes con conocimiento de los planes de la compañía. Se espera que los despidos tengan lugar a principios de noviembre y afectarán entre 2,000 y 3.000 empleados, aunque los números podrían variar. El tiempo se alinea con cuando Paramount está programado para informar sus ganancias del tercer trimestre de 2025.

Se esperaban las pérdidas con el nuevo liderazgo de Paramount señalando públicamente que Esperaban realizar más de $ 2 mil millones en sinergias de costos después de la fusión. Como parte del acuerdo de $ 8 mil millones con Skydance, el fundador de la compañía David Ellison se hizo cargo de Paramount SkydanceCEO y presidente. Ha instituido un nuevo equipo de altos ejecutivos que incluye a Jeff Shell, el ex CEO de NBCuniversal, que sirve como presidenta de la compañía, así como Cindy Holland, Dana Goldberg y Josh Greenstein que desempeñan papeles clave en la guía de las operaciones de transmisión y película de Paramount. George Cheeks, que supervisó a CBS antes del acuerdo, se ha mantenido en su lugar. A diciembre de 2024, Paramount tenía 18.600 empleados a nivel mundial.

El acuerdo le da a Ellison el control de varias franquicias prominentes, incluidas «Star Trek», «South Park», «SpongeBob Squarepants», «Tortugas de Ninja Mutante Teenage» y «Top Gun». También ha señalado la voluntad de invertir más en contenido. Una semana después de que Skydance se hizo cargo, Paramount desembolsó $ 7 mil millones para un acuerdo exclusivo de siete años por los derechos de UFC. La compañía también recientemente atrajo a los Duffer Brothers, los creadores de «Stranger Things», de Netflix con un nuevo pacto exclusivo de cuatro años para hacer películas, programas y programación de transmisión.

Pero al igual que muchas compañías de medios, Paramount ha visto disminuir los ingresos a medida que los espectadores se han alejado del cable y la transmisión, donde una vez obtuvo la mayor parte de sus ganancias y hacia la transmisión, donde su servicio Paramount+ ha luchado por encontrar un punto de apoyo.

Un portavoz de Paramount declinó hacer comentarios.