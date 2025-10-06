Miles de policías y TNI están adelante

Yakarta, Viva – Se predice que el área de Senayan se calentará esta tarde. Miles de aparatos combinados de la Policía Nacional, TNI, al gobierno provincial de Dki Yakarta fueron alertados de escoltar acción que fue realizado por la Junta Ejecutiva de Estudiantes Universidad Indonesia (BIEN Ui) frente al edificio RPD RI, lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: DPR aprueba el proyecto de ley de extradición de Ri-Rusia para convertirse en una ley



La acción titulada la reunión de audiencia de ciudadanos (RDPW) está programada para comenzar a las 13:00 WIB. Se rumorea que miles de estudiantes de varios campus están cayendo para traer sus aspiraciones con respecto al tema de la democracia y la política pública.

El comisionado de policía del metro del centro de Yakarta, Susatyo Purnomo Condro, dijo que se desplegaron un total de 2.013 personal conjunto para mantener la acción para seguir siendo propicio.

Leer también: DPR passeló el comité especial para resolver conflicto agrario





Comisionado Jefe de Policía del Metro Central de Yakarta Pol Susatyo Purnomo Condro Foto : Entre/Ho-Polres Metro Central Yakarta

«Las fuerzas de seguridad totales del personal de 2.013», dijo Susatyo.

Leer también: El Ministerio de Bumno cambió oficialmente el estado de la Agencia de Configuración de Bumn



Miles de personal fueron distribuidos en varios puntos vulnerables en el senayan y sus alrededores. No solo se centró frente al edificio del Parlamento Indonesio, las autoridades también fueron alertadas en varios otros lugares que se estimaron como un punto de reunión masivo.

Según los datos policiales, hay otras tres acciones que también fueron realizadas hoy por varios elementos de los estudiantes y la comunidad.

Primero, en el Merdeka Barat Pospol, donde el bem de la Facultad de Derecho, la Universidad Nahdlatul Ulama, Indonesia (inusia) expresará sus aspiraciones. En segundo lugar, en la oficina de la Agencia Nacional de Nutrición, Kebon Sirih, que será llena de acción por la Asociación Indonesia de Jóvenes Académicos.

Y tercero, en la oficina de PKB DPP, Central Yakarta, donde la facultad de derecho de BEM y la Universidad Fisip Ibnu Chaldun Yakarta planea celebrar una manifestación. Susatyo enfatizó que todo el personal de seguridad no estaba equipado con armas de fuego y solo estaba equipado con dispositivos de control de masa estándar.

«Apelamos a los participantes de la acción para permanecer educados, ordenados y no provocados», dijo.

Además de alertar a miles de personal, la policía también ha preparado ingeniería de tráfico alrededor de Jalan Gatot Subroto y el complejo del Parlamento Indonesio. Se alienta a los conductores que pasan a evitar el área porque la densidad potencial del flujo de tráfico es bastante alta. Sin embargo, la transferencia de corrientes es situacional.