Miles de policías custodian el duelo entre Persib y PSM en GBLA esta noche

Bandung, VIVA – El Departamento de Policía de la ciudad de Bandung desplegó 1.200 efectivos para asegurar el partido entre persib Bandung se defendió PSM Makassar en continuación Superliga BRI 2025/2026 en el estadio Gelora Bandung Lautan Api, el sábado 27 de diciembre de 2025 por la noche, a las 19.00 WIB.

«Total seguridad Para el partido de Persib contra PSM Makassar participaron alrededor de 1.200 personas. «El objetivo es garantizar que el partido se desarrolle de forma segura, ordenada y cómoda para los espectadores presentes en el estadio», afirmó el jefe de operaciones. policía de bandung AKBP Asep Saepudin cuando sea confirmado en Bandung.

Asep dijo que se implementarán tres puntos de bloqueo para controlar a los espectadores que ingresan al área del estadio, a saber, en Babakan Sayang, Rancanumpang y Cimencerang.



Preparativos policiales antes del Persija Jakarta vs Persib Bandung

A continuación, se invitó a los espectadores a acceder a la zona del estadio y se realizó otra inspección al acceder a las gradas para prever cosas indeseables durante el partido.

«Si hay seguidores que no tienen entradas, les daremos la vuelta. Nos aseguraremos de que entren». GBLA son los que tienen boletos oficiales», afirmó.

Además, la policía también está controlando el flujo de tráfico en la zona que conduce al estadio GBLA para poder separar a los espectadores y turistas que se dirigen a la mezquita de Al Jabbar.

«También llevaremos a cabo esterilizaciones a lo largo de Jalan Gedebage para que el área alrededor del estadio esté libre de vehículos, considerando que hay un tren que pasa cada 15-20 minutos», dijo.

Dijo que el personal comenzó a desplegarse a las 14:00 horas para realizar un control inicial en estos puntos antes de dirigir a los aficionados a la entrada del estadio.

Además de la seguridad alrededor del estadio, la policía de Bandung también está preparando personal en las zonas de cambio de entradas como en Kircon, precisamente en las zonas pertenecientes al TNI que anteriormente causaban congestión.

«La ingeniería de tráfico en Jalan Soekarno Hatta es flexible, sabemos que es una carretera nacional, en Gedebage implementaremos mitigación», dijo Asep. (hormiga)