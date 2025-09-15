Miles de peticiones empujan a Rahayu Saraswati canceló la renuncia del DPR, ex Menaker Nimbrung

Yakarta, Viva – Miembro de DPR RI de la facción del Partido Nacional del Awakening (FPKB) apoya la petición de la sociedad para Rahayu saraswatiLos miembros del Parlamento Indonesio de la Facción Gerindra aún pueden completar sus deberes como legisladores en Senayan para el período 2024-2029.

Leer también: Venna Melinda dice que no puede ser codicioso y enriquecerte en política



«Vamos, a quien se preocupa por Rahayu Saraswati, ambos firmamos esta petición para que ella permanezca en el Parlamento indonesio para completar sus deberes en la lucha por las aspiraciones de la comunidad», dijo Ida Fauziyah en Yakarta, lunes 15 de septiembre de 2025.

Como se sabe, a través de su video de Instagram cargue que Rahayu Saraswati Djojohadikusumo renunció como miembro del Parlamento Indonesio el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Leer también: Invitado a ver la película de Azab para corruptores, Angelina Sondakh: como ver un reflejo extremo de mi vida





Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VI Ida Fauziyah visitó varios lugares en el sur de Yakarta del 14 al 15 de diciembre 2024 en el contexto del recreo o absorción de aspiraciones de la comunidad.

Ida Fauziyah dijo que el político de Gerindra era una figura femenina que había contribuido a la nación y al estado, especialmente al luchar y defender los derechos de las mujeres, los niños y las discapacidades.

Leer también: Gerindra niega que el tema de Rahayu Saraswati sea Menpora: Gossip, ¡esa es la prerrogativa del presidente!



Según él, es muy natural que la comunidad instara a que Rahayu continúe luchando por la gente y siga siendo miembro del parlamento indonesio, que es una institución estatal que tiene un papel importante en la toma de decisiones.

«La Sra. Rahayu es una figura femenina en Senayan que está muy preocupada por las mujeres, los niños e incluso luchando y luchando contra la trata de personas o el comercio humano», agregó.

Entonces, continua Ida Fauziyah, esta petición es la aspiración de la comunidad en varias regiones para que Rahayu continúe llevando a cabo sus deberes y continúe luchando por los intereses de la comunidad en general.

«Por supuesto, como miembro de la Legislatura, participé en invitar a la comunidad a apoyarlo y firmar esta petición», dijo.

Hasta que se emitió esta noticia, el número de personas que contribuyeron a la petición llegaron a miles de personas. Esta petición fue publicada por la Alianza West Jakarta-Utara el viernes 12 de septiembre de 2025.

Anteriormente, el vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VII Rahayu Saraswati Djohadikusumo declaró la renuncia como miembro del Parlamento indonesio porque entendió que había una expresión hace algún tiempo que se consideraba lastimar a muchas partes.

También se disculpó profusamente por sus palabras y errores. En cuanto a él declaró su renuncia como miembro del Parlamento indonesio a través de su cuenta de Instagram @Rahayusaraswati.

«Con esto, declaro mi renuncia como miembro del Parlamento Indonesio a la facción del Partido Gerindra», dijo Rahayu en una carga de video en su cuenta de Instagram, el miércoles (10/9).