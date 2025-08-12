Miles de personas sienten curiosidad por este auto

Yakarta, Viva – Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 acaba de terminar, dejando varias historias del mundo automotriz. Esta exposición anual se ha convertido nuevamente en un lugar para el lanzamiento, las pruebas y las reuniones entre productores y amantes de los vehículos.

Leer también: Este es el ahorro obtenido si usa un automóvil eléctrico



Uno de los aspectos más destacados provino del área de prueba de prueba que siempre estaba llena de visitantes. Aquí es donde el público puede probar una variedad de vehículos nuevos, incluidos más modelos eléctricos.

Entre las muchas opciones, hay un automóvil eléctrico que registra el mayor número de pruebas durante todo el evento. Hasta el día antes de que se cerrara la exposición, 2.453 personas lo habían probado directamente en la pista.

Leer también: Terpopuler: Mitsubishi Destinator vs Xforce, Motor Touring Mahal Harley



Esta figura es una de las más altas en la historia de la prueba de prueba de Giias. Este hecho al mismo tiempo muestra el creciente interés del público con vehículos eléctricos.

El auto en cuestión es Voy a UTModelo eléctrico premium de GAC Indonesia. Este vehículo está equipado con un motor eléctrico potente de 150 kW o el equivalente de 201 caballos de fuerza con un par instantáneo de 210 nm.

Leer también: Ya se puede ordenar, Aion Ut reclama una distancia de 500 km



La capacidad de la batería de 60 kWh permite una distancia de hasta 500 km una vez llena de potencia completa. El uso de un sistema de frenado de una caja de Bosch se lleva a cabo para anticipar una variedad de condiciones de la carretera.

El control de utios es el centro de atención de los visitantes anuales de la exposición. La plataforma Pure AEP 3.0 EV ayuda a este automóvil a mantener la estabilidad al maniobrar sin sacrificar la comodidad.

El interior lleva un estilo futurista combinado con la última tecnología. La pantalla táctil de 14.6 pulgadas y el panel de instrumentos de 8.8 pulgadas presenta un centro de control al que el conductor accede fácilmente.

El automóvil ofrecido a un precio por debajo de RP330 millones para el tipo más bajo viene en dos variantes, Standard y Premium, que admiten la carga rápida de carga rápida CCS2. El tiempo de llenado del 30% al 80% solo lleva aproximadamente 24 minutos, lo que aumenta la practicidad del uso diario.