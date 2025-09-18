Miles de personas protestan contra la visita de Trump a Londres







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump recibió una recepción real en el Castillo de Windsor el miércoles, pero más allá de las paredes del castillo, muchos manifestantes no dieron la bienvenida a su segunda visita de estado sin precedentes.

Varios miles de personas marcharon por el centro de Londres para protestar por su viaje, que incluye un lujoso banquete en su honor organizado por el rey Carlos III y una reunión con el primer ministro Keir Starmer.

Llevando pancartas leyendo no al racismo, no a Trump «, la multitud, organizada por la coalición Stop Trump UK, se dirigió por Regent Street camino al Parlamento.

Algunos llevaban pequeñas versiones del gigantesco dirigible de Trump Baby, una caricatura teñida de naranja del líder cubierto de rubios en un pañal, que causó una gran impresión durante su primera visita en junio de 2019. Otros llevaban señales al leer no a Trump, no al fascismo y volcar a Trump.

La multitud abucheó a un manifestante que tenía una señal que decía que amamos a Trump.

La fuerza policial de Londres desplegó 1.600 oficiales, ya que esperaban miembros de unos 50 grupos diferentes que incluían el clima, antirracismo y activistas pro-palestinos.

El número de personas que participaron en la marcha fue mucho más pequeño que hace seis años, cuando Trump visitó Londres durante su primer mandato.

Esta visita evita casi por completo la capital al celebrar ceremonias reales en Windsor, una ciudad histórica a unos 30 km al oeste, y en los checkers, la finca del primer ministro donde Trump se reunirá con Starmer el jueves.

Trump y la Primera Dama Melania llevaron un helicóptero al Castillo de Windsor, donde fueron recibidos calurosamente por el rey y disfrutaron de un paseo en carruaje tirado por caballos a través de los terrenos enormes de la Royal Estate mientras las bandas militares tocaban los himnos nacionales de los Estados Unidos y el Reino Unido.

Fuera del castillo, docenas de personas protestado A lo largo del día, aunque fueron superados en número por una gran presencia policial y equipos de noticias internacionales que cubren el evento.

Realmente no creo que la familia real debería recibirlo «, dijo Tara Heinemann, quien tenía un letrero que decía: No hay banquetes para los fascistas. Nunca, nunca queremos ser una títere del régimen de Trump y lo que sucede con los matones es que si no les pones a la vista, siguen siendo volantes».

En una calle llena de banderas británicas y estadounidenses, el grupo tenía señales que decían: triunfa que su política apesta y desaparezca. Estás contaminando Windsor.

No creo que sea correcto que tengamos a Trump viniendo para la segunda visita al estado debido a su horrible retórica, políticas y acciones hacia las mujeres y las personas de color, dijo Grace Nathew.

Dos personas fueron arrestadas en Windsor One por supuestamente agredir a un trabajador de emergencia y hacer amenazas y la otra bajo sospecha de una violación de orden público y agresión.

El martes, la policía arrestó a cuatro personas por un truco que vio una imagen de Trump y Jeffrey Epstein proyectadas en una torre en Windsor Castle, un recordatorio de la relación del presidente con el financiero deshonrado.

El grupo político dirigido por burros que asumieron la responsabilidad de transmitir las imágenes de un hotel criticó los arrestos como una reacción ridícula y dijo que no había nada ilegal sobre lo que habían hecho.

