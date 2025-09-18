Miles de personas en Londres rechazan la llegada de Trump, llaman repugnancia

LondresVIVA – Miles de personas se reunieron en el Parlamento Square para demostrar contra visita al estado los dos presidentes Estados Unidos de América (COMO) Donald Trump El miércoles por la tarde, 17 de septiembre de 2025, hora local.

Los manifestantes criaron carteles que contenían críticas a las políticas estadounidenses relacionadas con la inmigración, la gaza y el cambio climático. Con el acompañamiento de la trompeta y los sonidos de batería, las masas marcharon desde Portland Place hasta el Parlamento.

Detener la coalición Triunfo – Un grupo que consta de más de 50 sindicatos y agencias de caridad, alineado desde Portland Place, el centro de Londres, que realiza una acción masiva que rechazó la visita de Trump en Londres y moviliza actividades de acción en Whitehall alrededor de las 3:00 pm BST.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con Melania Trump, llegó al Palacio Británico de Windsor Foto : Foto de chown/piscina de Aaron a través de AP

Algunos manifestantes llevan pancartas que leen consignas como «rechazar el racismo», «rechazar a Trump» y «dejar de enmendar a Israel». Los otros llevan un globo de Air Baby Baby de 6 metros más pequeño que se voló entre la multitud durante la protesta contra la primera visita estatal del presidente en 2019.

La policía metropolitana estimó que hasta 5,000 personas estaban presentes. Se han desplegado más de 1.600 policías, incluidos 500 de otras policías, dijo la policía.

Más temprano el miércoles, la Comisionada Adjunta de la Policía Metropolitana, Louise Puddefoot, dijo que hoy será un «otro día ocupado» para los oficiales. Esta protesta ocurrió solo unos días después de que el reino uniera la protesta.

Agregó que la policía había estado «estrechamente relacionada» con los organizadores y había pedido a todos los participantes que «presten atención a la comunidad local» y minimicen los disturbios.

La Coalición Stop Trump incluye varios grupos, que van desde activistas climáticos hasta grupos antir-rasismo y organizaciones pro-palestinas.



Hacia el desfile, un portavoz de la coalición dijo: «El gobierno que se someterá al Trump y al racismo es el gobierno que abrirá la puerta al fascismo».

Aunque Trump no visitó el Parlamento, los grupos de protesta dijeron que demostrarían «derrotar a la política del trumpismo» y promover «la visión mundial alternativa democrática basada en la paz, la justicia social y la cooperación internacional».

En medio de la multitud, que comenzó a reunirse cerca del edificio de transmisión de la BBC, la gente dijo la razón por la que estaban allí, mientras reunían una larga lista de quejas contra el presidente de los Estados Unidos. Dicen que lo consideran «atroz» y quieren enviar un mensaje de que no fue aceptado.

El reverendo Poppy Hughes, a quien se le preguntó sobre aquellos que dijeron que el Vikar debe ser apolitis, respondió: «Jesús enseñó paz y afecto, y es por eso que estoy aquí».

Zoe Gardner, una comentarista política y una de las organizadoras de la acción dijo que Trump «representaba todo lo que odiamos». «Queremos que nuestro gobierno muestre coraje y un poco orgulloso, y represente un profundo disgusto hacia la política de Donald Trump en Inglés«Añadió.

El activista climático Auriel Dowty Glanville de Wimbledon dijo que se demostró porque estaba seguro de que el presidente era un «picado climático» y el cambio climático era «la mayor amenaza que enfrentamos en la tierra».

Mencionó que la invitación de la segunda visita al estado fue «terrible» y agregó: «Esto se trata de acuerdos comerciales».

Cuatro personas fueron arrestadas

En Parliament Square, el desfile se detuvo, varias personas subieron al escenario. Hay una aparición del cantante Billy Bragg. Otros oradores, incluidos ex miembros del Parlamento del Partido Laborista, Jeremy Corbyn y Zarah Sultana, el comediante Nish Kumar y el líder del Partido Verde Zack Polanski.

Un pequeño grupo de manifestantes también se reunió en Windsor el miércoles por la tarde, donde Trump pasó el día con la familia real antes del banquete del país.



Miles de personas rechazaron la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Londres

Amy Tisi dijo BBC que protestó por la última visita de Trump y «es importante tomar una posición». Dijo que cuestionó si el «tamaño y la escala» de la visita tenían la intención de encender el ego de Trump.

Sin embargo, un partidario de Trump, que llevaba un sombrero de Davy Cockett, lo llamó el «mejor presidente». Su declaración fue recibida con desprecio de algunos de la multitud.

Más temprano el miércoles, una camioneta adornada con una foto del presidente y el pedófilo tardío Jeffrey Epstein fue conducido a través de Berkshire.

Un portavoz de la policía del Valle del Támesis dijo que el conductor se había ido después de hablar con la policía, agregó: «No se realizaron arrestos y no se confiscaron vehículos».

Refiriéndose a este incidente al dar un discurso en Londres, Corbyn dijo «terrible» que la policía detuvo la camioneta, quien impidió que las personas entregaran perspectivas. «Revocan el derecho de protestar porque no quieren que protestemos», agregó.

Cuatro hombres fueron arrestados después de que Trump y las imágenes de Epstein se proyectaron el martes de Windsor Castle cuando el presidente llegó a Inglaterra.

Se sabe que el presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump y la primera dama Melania Trump hicieron sus visitas estatales a Inglaterra, en el aeropuerto estancado de Londres, cerca de Londres, el martes 16 de septiembre de 2025.

Raja Charles III recibirá a Trump en el Castillo de Windsor para un lujoso banquete y un viaje en un carruaje plegado de caballos el miércoles. Luego, Trump está programado para reunirse con el primer ministro (primer ministro) Keir Starmer en su residencia en damas, en el área rural británica el jueves 18 de septiembre de 2025, así como terminar su visita a Inglaterra.