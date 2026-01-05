Miles de millones en ganancias criptográficas, el autor del asesinato del hijo de un político del PKS Cilegon resulta haber cometido 3 delitos a la vez

CilegónVIVA – Se ha revelado la serie de crímenes del autor asesinato niño Consejo de expertos en DPW PKS Cilegón. En menos de un mes, se registró que el perpetrador de las iniciales HA había cometido tres delitos a la vez, que van desde robo con agravantes hasta asesinato, por los que ahora se enfrenta a la pena de muerte.

La policía dijo que esta acción imprudente fue provocada por problemas económicos después de que el perpetrador sufriera grandes pérdidas debido a la compra y venta de criptoactivos. El dinero total perdido alcanzó miles de millones de rupias.

Con base en los resultados de la investigación, HA cometió una serie de actos delictivos entre el 6 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026. El primer delito ocurrió el 16 de diciembre de 2025, cuando el perpetrador cometió hurto agravado que resultó en el asesinato de un niño de 9 años.

La cosa no se detuvo ahí, el perpetrador volvió a la acción el 28 de diciembre de 2025 en el área de Ciwedus, ciudad de Cilegon. El objetivo era la casa de un ex concejal. Se intentó nuevamente una acción similar el 2 de enero de 2026 en el mismo lugar.

El director de Investigación Criminal General de la Policía Regional de Banten, el comisionado de policía Dian Setyawan, dijo que el perpetrador fue acusado de múltiples artículos por toda la serie de sus acciones.

«Acusamos al propio autor de múltiples artículos, a saber, el artículo 458 párrafos 1 y 3 del Código Penal número 1 de 2023, es decir, sobre el delito de asesinato precedido de otro delito, a saber, el robo con agravante», dijo el lunes 5 de enero de 2026.

Además de eso, los investigadores también acusaron a HA del artículo 80, párrafo (3), en relación con el artículo 76C de la Ley Número 35 de 2014 sobre Protección de la Infancia. Por este artículo, el autor se enfrenta a la pena de muerte, cadena perpetua o una pena máxima de prisión de 20 años.

Kombes Dian enfatizó que la policía confirmó que no hay otros perpetradores en este caso y desestimó varias especulaciones que se desarrollan en la comunidad.

«Esto responde a las preguntas de los internautas que, tal vez durante todo este tiempo, asumieron que debido a rencores familiares o a la participación interna todo estaba roto. Que se trataba de un acto puramente criminal de asesinato precedido por un acto criminal de robo con agravante», dijo.

Además, la policía reveló motivos económicos como el principal detonante de este delito. Se sabe que el perpetrador obtuvo grandes ganancias comercializando criptoactivos.

HA había obtenido unos beneficios de alrededor de 4.000 millones de IDR con un capital inicial de 400 millones de IDR. Sin embargo, las ganancias se agotaron después de realizar nuevamente transacciones criptográficas, lo que terminó en enormes pérdidas. En una situación desesperada, el perpetrador incluso se atrevió a pedir prestados cientos de millones de rupias a bancos, cooperativas y préstamos en línea.