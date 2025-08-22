Miles de millones de Rupiah Car Wamenaker Noel, Ertiga New in Diler

Yakarta, Viva – El jueves 21 de agosto de 2025, Viva Automotive Presentar las noticias más populares que atrae la atención de los lectores, que van desde una colección de vehículos de lujo hasta el lanzamiento de los últimos autos. La siguiente es una lista completa:

1. Miles de millones de contenidos de rupia del garaje Viceministro Immanuel Ebenezer quien fue golpeado por el KPT KPT



Viceministro Emmanuel Ebenezer

El viceministro de mano de obra, Immanuel Ebenezer, tiene una colección de vehículos de lujo por valor de miles de millones de rupias, incluido el Toyota Land Cruiser 300 VX por Rp2.3 mil millones. Además, también tiene Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, Kia Picanto y Yamaha Nmax. Leer más.

2. El auto mismo del automóvil Rp2 mil millones del ministro de Wamenaker Immanuel Ebenezer

Toyota Land Cruiser 300 VX de Immanuel Ebenezer está en el centro de atención con un precio de Rp2.3 mil millones, equipado con un motor V6 diesel de doble turbo y sofisticadas características de seguridad. Este automóvil ofrece un diseño elegante, cabina de lujo y un rendimiento difícil para varios campos. Leer más.

3. Suzuki Ertiga Acabo de disponible en el distribuidor



Nuevo Suzuki Ertiga en India

Suzuki Ertiga 2025 viene en India con un diseño más elegante, dimensiones más largas y características de seguridad, como seis bolsas de aire estándar. La cabina está equipada con nueva ventilación de CA, puerto USB tipo C y unidad principal de 7 pulgadas con Arkamys Premium Audio. Leer más.