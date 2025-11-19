¡Miles de millones de automóviles, comportamiento barato! Un conductor de Audi recoge una camioneta para entrar en la autopista de peaje gratuito

Yakarta, VIVA – Las acciones imprudentes de un conductor móvil lujoso Audi Cual descubrimiento Puerta La autopista de peaje Ampera 1, en el sur de Yakarta, se volvió viral y generó críticas de los internautas.

Sin pagar, el conductor de Audi aprovechó el momento en que la camioneta que iba delante abrió la barrera de peaje, pisó el acelerador y abandonó el lugar.

En un vídeo que circula ampliamente en las redes sociales, se puede ver al Audi justo detrás de una camioneta que está a punto de realizar el pago. Cuando se abrió la barra, el Audi inmediatamente se pegó firmemente a la parte trasera de la camioneta e irrumpió sin realizar ninguna transacción.

Tan pronto como logró alejarse de la barrera, el automóvil inmediatamente aceleró por la carretera de peaje, lo que enfureció a muchos internautas con la acción que se decía que era «tomar la carretera de peaje».

El jefe de la Unidad de Patrulla de Carreteras (PJR) de la Dirección de Tráfico (Ditlantas) Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Dhanar Dono, confirmó que el lugar del incidente estaba en Puerta de peaje Ampera 1. Confirmó que actualmente su partido lleva a cabo una investigación para revelar la identidad del conductor y propietario del vehículo.

“(Coad) Bridges Peaje 1”, dijo Blood.

Según él, la policía actualmente está rastreando la propiedad de los vehículos basándose en las matrículas grabadas por la cámara. Entonces, Dhanar admitió que no podía hablar más.

«Ahora se está investigando. Mientras tanto (comprobar las matrículas) es lo que estamos haciendo», dijo.