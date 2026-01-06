Miles de jugadores de Roblox de repente no pueden ingresar a la plataforma

Jacarta – Plataforma popular juego en línea Roblox experiencia perturbación servicio el martes 6 de enero de 2026 por la tarde, lo que hizo que miles de jugadores no pudieran acceder temporalmente cuenta y jugar juegos en la plataforma.

Este incidente se convirtió en un foco de atención de la comunidad. usuarios y ampliamente discutido en las redes sociales. Muchos de ellos se quejaron de que sus cuentas no podían iniciar sesión.

Disrupción máxima y su impacto

Según datos de servicios de seguimiento de interferencias como Downdetector, los informes de problemas de acceso a Roblox han aumentado considerablemente desde el martes por la tarde. Muchos usuarios informaron que no podían iniciar sesión, que el juego se congelaba o que la página de Roblox no respondía.

Esta interrupción es internacional, reportada por jugadores de varios países, por lo que no está sucediendo solo a nivel local. Algunos jugadores lograron volver a iniciar sesión después de unos minutos, pero otros aún enfrentaron dificultades hasta que se restableció el servicio.

Los usuarios de Roblox en las redes sociales están ocupados expresando sus quejas. Muchos compartieron capturas de pantalla de mensajes de error al intentar iniciar sesión, mientras que otros se quejaron de problemas de conexión mientras jugaban.

Sin embargo, algunos jugadores enfatizaron que los datos personales permanecían seguros porque el problema provenía del servidor que tenía problemas, no de sus cuentas.

Esta reacción de la comunidad muestra cuán grande será el impacto que tendrá la interrupción en la experiencia de juego de millones de usuarios activos diarios de Roblox en todo el mundo.

Roblox suele informar el estado del servicio a través de la plataforma oficial de estado de Roblox y sus cuentas de redes sociales. En este incidente, no ha habido ninguna declaración oficial sobre la causa exacta de la interrupción o el tiempo estimado de recuperación.

Se recomienda a los usuarios que supervisen la página de estado oficial o las cuentas de redes sociales de Roblox para obtener las últimas actualizaciones.

«Somos conscientes de un problema al utilizar esta plataforma y estamos llevando a cabo una investigación», escribió Roblox en su página de estado.

Algunos de los posibles problemas que experimentan los jugadores incluyen no poder unirse a la sesión del juego, retrasos en la carga, páginas que no responden, hasta que el problema en el servidor se solucione con éxito.

En realidad, esta no es la primera vez que se produce un incidente de este tipo. En los últimos meses, Roblox ha experimentado varias caídas o errores en el servidor, especialmente cuando el número de jugadores activos es alto o se producen problemas técnicos internos.