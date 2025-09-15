Miles de jóvenes animan celebraciones creativas en la ciudad de Bandung

BandungVIVA – Bandung es ampliamente conocido como una ciudad educativa y cultura lo que da a luz a muchos talentos creativos. Esta identidad se está fortaleciendo con la presencia de varias comunidades que construyen activamente el espacio de aprendizaje y la expresión.

Leer también: Menbud Fadli Zone: la cultura es un poder que puede unirse



La comunidad educativa juega un papel importante en el mantenimiento de la dinámica de Bandung como una ciudad abierta en nuevas ideas. En él, los jóvenes no solo aprenden conocimiento, sino también el valor de la colaboración y la diversidad.

La cultura de aprendizaje creativo hace que Bandung sea diferente de otras ciudades de Indonesia. La atmósfera académica combinada con el espíritu de arte, produciendo un ecosistema que fomenta la innovación.

Leer también: Kemenbud celebró una fiesta popular antes del evento internacional de Chandi



La unión es la capital principal que hace que la comunidad y la comunidad cultural en Bandung continúen creciendo. A través de interacciones de campo cruzado, el nacimiento de obras y actividades que son beneficiosas para la comunidad en general.

El papel de instituciones como el Centro de Aprendizaje de Competencia de Inglés (EPLC) muestra cómo la educación puede estar en línea con el fortalecimiento cultural. Con diversas actividades, EPLC enciende el espíritu de aprendizaje mientras fomenta un sentido de unión.

Leer también: ¡El entrenamiento es realmente genial! La actuación de Sabang Merauke está lista para la etapa 23-24 de agosto de 2025



No hace mucho, miles de estudiantes y ex alumnos de EPLC se reunieron para celebrar el 13 aniversario titulado Matylda: A Night to Shine. Este evento muestra la contribución de EPLC para fortalecer la identidad de Bandung como ciudad de educación y cultura.

El evento que tuvo lugar de 15:00 a 20:00 WIB presentó un matiz de Masquerade con el tema atemporal, juvenil, ligero, sueño y aniversario. La celebración no es solo una fiesta interna, sino también una forma de participación de EPLC para encender la creatividad de los jóvenes en Bandung.

El director ejecutivo, Selfi, enfatizó que Matylda era un símbolo de un viaje de EPLC Long que ha sido una cuestión de generación joven indonesia durante 13 años en el aprendizaje de inglés.

«EPLC no es solo un lugar de curso de inglés, sino también espacio para crecer, confiar y construir una comunidad creativa. A través de Matylda, queremos encender la luz de la unión y el nuevo entusiasmo para enfrentar el futuro», dijo, citado el lunes 15 de septiembre de 2025.

Desde su establecimiento en 2012, EPLC ha seguido expandiendo su alcance al estar presente en Purnawarman, Sarijadi y Jatinangor, así como la apertura de clases en línea. Su presencia enfatiza aún más el papel de Bandung como un centro de aprendizaje abierto y fácil de acceder para todas las personas.