Miles de identidades de clientes de Nissan pirateadas por piratas informáticos

Estados Unidos, VIVA – Dueño Nissan pidió estar más alerta ante posibles fraudes después de una fuga masiva de datos que involucró a miles de clientes. Este incidente se debe a un ciberataque que afectó a la empresa de software estadounidense Red Hat, a la que Nissan contrató anteriormente para gestionar el sistema de gestión de clientes en una de sus redes de ventas en Japón.

Reportado VIVA Automotriz de CarscoopsLunes 29 de diciembre de 2025, el ataque se produjo a finales de septiembre y provocó el robo de cientos de gigabytes de datos de decenas de miles de repositorios internos. A partir de este incidente, los datos confirmaron que alrededor de 21 mil clientes de Nissan se vieron afectados. La información filtrada incluye nombres, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos y datos relacionados con actividades de ventas. La buena noticia es que no se reportó ningún robo de información de tarjeta de crédito.

Nissan reveló que Red Hat proporcionó una notificación oficial sobre este incidente el 3 de octubre. Después de realizar una investigación, se confirmó que la filtración incluía datos de clientes de Nissan Fukuoka Sales Co.

Sin embargo, hasta ahora no ha habido indicios de que estos datos hayan sido utilizados indebidamente. Aun así, Nissan sigue instando a los clientes afectados a tener cuidado si reciben llamadas sospechosas, mensajes desconocidos o cartas a nombre de Nissan.

Fabricante móvil de Japón enfatizó que este incidente era motivo de grave preocupación. Nissan afirmó que reforzaría la supervisión de terceros o proveedores que trabajan con ellos, así como mejoraría los estándares de seguridad cibernética para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir.

También pidieron disculpas a los clientes por las molestias ocasionadas por este caso.

Hasta ahora, Nissan no ha confirmado si se contactará uno por uno con todos los clientes afectados. Sin embargo, la compañía dijo que la filtración parecía limitarse a clientes en Japón. Esto significa que es poco probable que los consumidores de Estados Unidos u otras regiones se vean afectados.

Este caso se suma a la larga lista de filtraciones de datos en la industria automotriz mundial. A medida que los vehículos y los servicios digitales de los fabricantes están cada vez más conectados, los riesgos de ciberseguridad también aumentan. Por tanto, la vigilancia del consumidor es importante, especialmente si de repente recibe comunicaciones sospechosas relacionadas con sus datos personales.