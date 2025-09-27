Miles de Gazans se vieron obligados a evacuar debido a los ataques aéreos israelíes

VIVA – Naciones Unidas (PBB) Informe el aumento en el número de refugiados en el camino Gaza después de los ataques aéreos Israel más intensivo. En un día, alrededor de 16,500 personas se vieron obligadas a abandonar el norte de Gaza al sur de Gaza para salvarse el jueves (27/09/2025) hora local.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, citó datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), calificando la condición como consecuencia de destruir a los civiles. «Durante las últimas 24 horas, las operaciones israelíes han aumentado rápidamente con un gran impacto en los civiles», dijo.

Se dice que los ataques israelíes ocurren con una frecuencia promedio de una vez cada ocho a nueve minutos. Esto hace que miles de civiles no tengan más remedio que evacuar, a pesar de que su viaje está lleno de riesgo.

Un hombre se sentó entre las ruinas de los edificios en la ciudad de Khan Younis, el South Gaza Strip, el miércoles 17 de julio de 2024. Foto : Entre/xinhua/rizek abdeljawad

Según el informe de la ONU, los oficiales de asistencia están en el camino de los refugiados para proporcionar primeros auxilios, apoyo psicosocial, a la información relacionada con los peligros de los explosivos. Aun así, cientos de miles de personas aún sobreviven en la ciudad de Gaza en condiciones inseguras y dependen de la asistencia humanitaria, mientras que muchos servicios importantes están cerrados o obligados a ser trasladados.

Se agregó Dujarric, el acceso limitado empeora aún más la situación. De los 15 esfuerzos para coordinar la asistencia humanitaria presentada a la autoridad israelí el jueves, solo siete fueron totalmente facilitados.

Las Naciones Unidas rehacieron a Israel para facilitar las operaciones humanitarias, incluida la garantía del movimiento de asistencia sin obstáculos dentro y cruzando la franja de Gaza.

La condición no es muy diferente también ocurre en Cisjordania. Las Naciones Unidas registraron a más de 3.000 palestinos, la mitad de los niños, habían sido desplazados desde octubre de 2023 debido a colonos ilegales y restricciones al acceso por parte de las autoridades israelíes. (Anadolu/Antara)