Miles de escaladores en el Monte Rinjani después de reabrir

Asesinado, vivo – Salón del Parque Nacional Monte Rinjani (TNGR) Lombok, West Nusa Tenggara (NTB) registró miles trepadorTanto los turistas locales como los extranjeros comenzaron a abarcar el Monte Rinjani después de reabrir el 11 de agosto de 2025.

Leer también: Deddy Corbuzier no importa la bandera de una pieza que vuela, siempre que no esté por encima y más grande que el rojo y el blanco



«Los escaladores totales que verificaron el 11 de agosto de 2025, hasta 1.170 escaladores», dijo el lunes, jefe de control del ecosistema de TNGR, Budi Soesmardi en Mataram.

Dijo que miles de visitantes o escaladores que se registraron en 6 caminos escalada Consiste en 447 ciudadanos extranjeros, 187 ciudadanos indonesios, 140 guías y 396 porteros.

Leer también: Hay estudiantes de secundaria en Semarang que no suben en clase debido a la adicción al juego





Escaladores y turistas en el Monte Rinjani Foto : Entre fotos/akbar nugroho gumay

«Del 1 al 10 de agosto 2025, cerramos por completo y este fue el primer día de escalada después de reabrir», dijo.

Leer también: El alcalde de Semarang, Semarang, el alcalde Mbak Ita fue sentenciado a 4.5 años de prisión



El Hall del Parque Nacional Gunung Rinjani impuso oficialmente el 5º procedimiento estándar de procedimiento operativo (SOP) revisado (SOP) revisado (SOP), como un esfuerzo para mejorar la seguridad, la comodidad y la responsabilidad en las actividades de escalada.

«La sopa de escalada se ha apretado para mejorar la seguridad de los visitantes», dijo.

Hay varios puntos importantes en el SOP de la escalada en el Monte Rinjani 2025.

Aquí hay algunos puntos de cambio importantes, a saber, una carta saludable H-1 válida antes de escalar, requeridos para completar una declaración y otros datos de seguro, los escaladores deben tener experiencia (foto/certificado/entrevista).

Además, los escaladores menores de 17 años deben estar acompañados y traer el permiso de los padres. «Entonces, los escaladores novatos deben estar acompañados de guías experimentadas y deben seguir la sesión informativa de seguridad», dijo.

Para la proporción de una guía que transporta 5 escaladores y una proporción de Porter que transporta dos escaladores extranjeros y tres escaladas locales y debe traer el estándar de los equipos de escalada. «Este SOP se aplica a todos los caminos de escalada oficiales», dijo.

Anteriormente, el Hall del Parque Nacional Gunung Rinjani (TNGR) declaró que después de pasar por un proceso de evaluación de incentivos, las visitas de turismo natural en el área del Monte Rinjani Lombok se reabrieron a partir del 11 de agosto de 2025.

«Le informamos sobre la escalada de actividades turísticas naturales en 6 destinos del Parque Nacional Mount Rinjani se reabrirán a partir del 11 de agosto de 2025», dijo el jefe de TNGR NTB Yarman Balai en Mataram.

Dijo que la apertura de la visita al turismo natural después de pasar por un proceso de evaluación intensivo y la mejora general de la gobernanza de la escalada en el área del Monte Rinjani.

«La ruta de senderismo en esta área de montaña se ha hecho para mejorar la seguridad y la comodidad de los visitantes», dijo.

Las siguientes seis rutas están cerradas temporalmente por BTNGR, a saber:

1. Senaru Senderismo en North Lombok Regency

2. Caminatas toreales en la regencia de North Lombok

3. Sembalun Senderismo en East Lombok Regency

4. Timbanuh Senderismo en East Lombok Regency

5. Tetebatu senderismo en East Lombok Regency

6. Song’s Hike Path en el centro de Lombok Regency. (Hormiga)