Miles de efectivos conjuntos aseguran hoy cinco puntos de manifestación

JacartaVIVA – Se desplegó una cantidad de personal conjunto para asegurar la acción. reunión que fue llevado a cabo por una serie de alianzas en varias áreas del centro de Yakarta, el martes 23 de diciembre de 2025 hoy.

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana Central de Yakarta, el inspector Ruslan Basuki, dijo que miles de efectivos fueron desplegados para atender esta manifestación.

«Un total de 1.132 personas fueron desplegadas para manifestaciones en la zona central de Yakarta», dijo Ruslan a los periodistas el martes 23 de diciembre de 2025.

El personal conjunto incluye a la Policía Nacional, TNI y Gobierno Provincial. DKI Yakarta. Posteriormente, personal hará guardia en cinco puntos donde se desarrollará la manifestación.

Mientras tanto, Ruslan explicó que una de las acciones tendrá lugar en el puesto de policía de Melbar, es decir, una manifestación del representante regional de la Confederación de Sindicatos de Indonesia (Perda KSPI DKI Jakarta) y varios elementos de masas en la zona de Gambir.

Luego también tendrá lugar una manifestación frente al edificio DPR/MPR RI, concretamente del Movimiento Netizen Voice of Justice. Además, hubo una acción del Consejo Central de Liderazgo de la Alianza Comunitaria de Estudiantes Observadores de la Ley de Indonesia frente al edificio OJK RI.

Además, también habrá una manifestación del Representante Regional de la Confederación de Sindicatos de Indonesia (Perda KSPI DKI Jakarta) y seguridad para el juicio por el delito de presunta sedición en manifestaciones, número de caso: 742/Pid.Sus-2025/PN JKT, en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta. Y acciones del movimiento Netizen Voice of Justice en la oficina legal de Elza Syarif, en el centro de Yakarta.

Respecto a esta acción, Ruslan reveló que la policía había preparado un plan de ingeniería de tránsito. Sin embargo, sigue siendo situacional considerando las condiciones del terreno.

«Ingeniería de tráfico situacional», dijo Ruslan.

Además, Ruslan hizo un llamado a los participantes en la acción a expresar sus aspiraciones de acuerdo con la normativa aplicable y llevarlas a cabo de manera ordenada, sin perturbar otras actividades de la comunidad.

