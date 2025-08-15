Miles de drogas ilegales de engorde y adelgazamiento se venden en línea, como esta, ¡la policía lo desmanteló!

Ponorogo, vivo – Unidad de Investigación Criminal (Satreskrim) La policía de Ponorogo, Java Oriental, desmanteló la práctica de producción y drogas grasas ilegales llevadas a cabo por un trabajador de salud falso con las iniciales MQJ, residentes de Lumajang.

El jefe de policía de Ponorogo, AKBP yin Wisnu Sudibyo, dijo que la redada se llevó a cabo después de que su partido recibió informes del público sobre actividades farmacéuticas sospechosas.

El recinto policial de Ponorogo libera casos de drogas ilegales para adelgazar y engordarse del cuerpo

Los perpetradores fueron asegurados junto con un empleado en la casa que se utilizó como lugar de negocios en el área de vivienda de la aldea de Purbosuman, distrito de Ponorogo.

«Desde la ubicación, aseguramos 3.500 botellas que leen la desintoxicación de grasas que contienen 30 medicamentos, 90 botellas de potenciadores de peso de vitaminas listas para su distribución, 55 mil granos de drogas verdes, miles de botellas vacías junto con etiquetas, así como Rp500 mil efectivo», dijo AKBP y el viernes (8/15/2025).

Los resultados de la investigación revelaron que los perpetradores no tenían permiso oficial para producir o distribuir medicamentos. Estos medicamentos se venden en línea a través de las redes sociales y los mercados a un precio de RP. 15 mil por botella.

Este negocio ilegal ha estado funcionando durante tres meses, con una facturación de alrededor de Rp1 millones por mes. Las materias primas del fármaco se obtienen del mercado en Java central, luego se embolsan utilizando las etiquetas y marcas que se hacen usted mismo.

«Los perpetradores no conocen el contenido de drogas que vende.

Por sus acciones, MQJ fue acusado bajo el artículo 196 del número de ley de salud 36 de 2009 sobre la circulación medicina ilegalcon la amenaza de una sentencia de 12 años de prisión y una multa de hasta Rp1 mil millones.

«En la actualidad aseguramos a los perpetradores y evidencia en la sede de la policía de Ponorogo para una mayor investigación», concluyó. (ENTRE)