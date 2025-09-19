Miles de ciclistas en el espíritu de la unidad en el pedal Merdeka 2025

VIVA – Diferentes atmósfera envolvió la conmemoración de la independencia este año. En medio del calor de la situación política y las bulliciosas demandas de la justicia, miles de personas en realidad decidieron iluminar el espíritu de la lucha de una manera simple: pedalear bicicletas.

El evento Gowestest se tituló simultáneamente Pedal Merdeka 2025 celebrado el 30-31 de agosto en 63 ciudades de Indonesia. Más de 6,000 participantes de varios círculos (estudiantes, familias, a la comunidad de bicicletas) a la carretera, se fusionaron en los matices de la unión sin una división.

«Este es el segundo año de Gowes Pedal que Merdeka sostuvo. Aunque la situación fue coloreada por una manifestación, en cambio vi cómo la comunidad estaba protegiendo y proporcionando espacio seguro», dijo Rizky Onthel, uno de los concesionarios que apoyaban el evento.

Pedal Merdeka es una iniciación de bicicletas políticas que involucran a 88 distribuidores en toda Indonesia. Miles de participantes fueron vistos compactos con una camisa roja, presentando una vista llena de independencia en las calles de la ciudad.

«No es fácil celebrar la independencia cuando la nación es turbulenta. Pero precisamente en momentos como este se nos recuerda que nos tenemos el uno al otro», dijo Naufal Hakim, gerente de proyecto de Pedal Merdeka 2025.

Para los participantes, el momento de las 2 notas conjuntas y presenta un nuevo optimismo. «Al principio dudaba porque la condición del país no estaba tranquila. Pero cuando 2 Notes &, se sintió sorprendente ver a la gente de diversos orígenes que podían andar en bicicleta con la misma sonrisa», dijo Ryan, ciclista de Bandung.

Alam transmitió lo mismo, participantes de Yakarta. «El ciclismo con miles de personas me hace optimista. A pesar de la situación política cálida, aún podemos celebrar la independencia pacíficamente».

Más que solo deportePedal Merdeka 2025 es un símbolo de solidaridad. En medio de la tensión política, la comunidad muestra que la unidad aún puede estar presente a través de un significado simple lleno de significado.