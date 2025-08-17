Miles de bailarines y artistas famosos sacuden el palacio en el 80º Día de la Independencia de Indonesia

Yakarta, Viva -El 80 aniversario de la República de Indonesia tendrá lugar animado en el Palacio Presidencial de Yakarta el 17 de agosto de 2025.

El Ministerio de Turismo presenta hasta 1.054 bailarines en las actuaciones de las artes y la cultura que forman parte de una serie de conmemoración de ceremonias de independencia.

El ministro de turismo, Widiyanti Putri Wardhana, dijo que miles de bailarines que aparecerán de varias regiones del país. Consistieron en 200 bailarines de North Sulawesi, 200 bailarines de Lombok, 170 bailarines de Wakatobi, 100 bailarines Pencak Silat y 384 bailarines involucrados en ofertas especiales.

Además de las golosinas de baile, varios artistas principales también parecerán animar el evento, incluidos Cakra Khan, Isyana Sarasvati, Endah Laras, Rossa, Ruth Sahanaya y el Grupo de Banda de Chocolate, junto con otros músicos de la patria.



Ministro de Turismo, Widiyanti Putri Wardhana en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta

«Esta es una colaboración épica que involucra a más de mil bailarines y varios músicos famosos en el país. No solo el entretenimiento, sino también una ventana para ver la riqueza y la singularidad de un área o nación», dijo el ministro de turismo en un comunicado de prensa en Jakarta, sábado (16/8/2025).

Widiyanti afirmó, el apoyo del Ministerio de Turismo en el evento no solo se limitó a las celebraciones, sino también como un paso concreto para mantener la continuidad de las artes y la cultura de la nación.

«El apoyo del Ministerio de Turismo para este evento no es solo una forma de agradecimiento, sino también una forma de nuestro compromiso para preservar y promover la riqueza de las artes y la cultura de la nación», dijo.

Además, espera que la aparición de bailarines y artistas pueda despertar el amor de la gente de la riqueza de la cultura indonesia.

«También espero que su apariencia se convierta en una atracción turística que puede mover a los turistas para visitar más a Indonesia y disfrutar del encanto de nuestra cultura», dijo.

Según Widiyanti, las artes y la cultura son la base principal del turismo porque proporcionan vidas, significado y singularidad a todos los destino turístico de Indonesia.

No solo en el Palacio, la animada independencia también se sentirá en varios puntos del centro de la ciudad de Yakarta. El Ministerio de Turismo junto con varios ministerios e instituciones relevantes también celebró un partido público de día a noche en el área del Monumento Nacional (MONAS) y a lo largo de Jalan Jenderal Sudirman y MH Thamrin. (ENTRE)