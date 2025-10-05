Miles de atletas Patred International Open International Taekwondo Championship 2025, Movimiento económico de RP35 mil millones en Yogyakarta

VIVA – Tantos como más de 3000 atletas pelean en Pugnator Open International Taekwondo Campeonato 2025, que tuvo lugar en la Universidad Estatal de Gor Yogyakarta (Uny) del 3 al 5 de octubre de 2025.

No solo de todos los rincones de Indonesia, siete países participaron, a saber, Malasia, Singapur, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Timor Leste. Se derramaron en Yogyakarta

Pungator Open International Taekwondo 2025 presenta más que solo ingeniería y logros. Este evento se transformó en una nueva fuerza impulsora económica en la región especial de Yogyakarta.

La presencia de miles de personas tiene un impacto económico extraordinario en Indonesia, especialmente Yogyakarta como anfitrión. Muchos hoteles, instalaciones de transporte y MIPYME que se beneficiarán a través del evento.

Durante tres días, miles de atletas, entrenadores y compañeros de varias regiones y países llegaron a la ciudad de los estudiantes. Basado en el comité estimado y los actores comerciales locales, se estima que su presencia juega hasta Rp35 mil millones en Yogyakarta.

Diputado de desarrollo Industria deportiva KemenporaRaden Isnanta, enfatizó que el pugnador abierto internacional Taekwondo 2025 es un ejemplo concreto de cómo los deportes pueden ser una locomotora de economía local.

«Los deportes no solo construyen carácter y logro, sino también mueven la economía. Vemos en Yogyakarta, miles de personas vienen, hoteles completos, MISMS apasionadas, el mejor transporte culinario y de la vida», dijo Isnanta,

Además, Isnanta dijo que estaba orgulloso de que resultó que el campeonato deportivo de Terwondo podría traer a la industria deportiva.

«Hasta ahora, a menudo se aplica en la mente de la mayoría de las personas que solo ciertos deportes pueden traer impactos económicos como fútbol, ​​boxeo, voleibol, MMA, carrera divertida, baloncesto. Este fenómeno alentará y competirá con el crecimiento de la industria de servicios deportivos», dijo ISNANTA

. «Esta es la nueva cara de la industria deportiva indonesia. Eventos como este debemos continuar fomentando porque el impacto es extraordinariamente grande para la economía de la comunidad», dijo.

Umkm y el turismo crecen

El efecto dominó de este evento internacional se siente en varios sectores. Empresas culinarias, alojamiento, hasta que el transporte local experimentó un aumento en la demanda.

Además de ser un impulsor económico, este evento también fomenta el crecimiento del turismo deportivo. Muchos grupos de participantes usaron su tiempo libre para viajar a Malioboro, Kaliurang, a los típicos destinos culinarios de Jogja.