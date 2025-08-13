Miles de aparatos de alerta aseguran la manifestación en Pati hoy, nadie trajo armas de fuego

TambiénVIVA – Policía regional de Java Central Prepare el apoyo total del personal a la estación de policía de Pati para asegurar la acción manifestación reunión Las comunidades en Pati Regency, Java Central, relacionadas con el aumento de las tasas impositivas de tierras rurales y urbanas y de construcción (PBB-P2) el miércoles 13 de agosto de 2025.

Hasta miles de autoridades se han preparado para asegurar la acción y celebrar una manzana desde el miércoles por la mañana, a las 07.00 WIB, en el patio de la oficina Regente.

El elemento de seguridad involucrado en la seguridad consiste en el despliegue de personal de 14 rangos, a saber, la policía regional de Java Central Satbrimob, sede de la policía regional de Java Central, una combinación de la Dirección, División y Sater de la Sede de la Policía Central de Java, Satpol PP, Oficina de Salud, Agencia de Transporte, Damkar y otras agencias relacionadas.

Antes de ser asignados a los puestos de seguridad, los asuntos profesionales y de seguridad (Bidpropam) de la Policía Regional Central de Java, verificando al personal a cargo de asegurar la manifestación hoy. Este paso se toma para garantizar que toda la seguridad tenga lugar humanista, profesional y de acuerdo con el procedimiento operativo estándar (SOP).



Policía regional de Java Central Propam revisando la preparación del personal de seguridad de demostración en Pati

El equipo de Bidpropam examinó la integridad de las tropas de varias unidades y se aseguró de que ningún miembro llevara armas de fuego o murciélagos. El examen se realizó estrictamente desde la etapa de preparación hasta la implementación en el campo.

«Nos aseguramos de que ninguno de los miembros del personal lleva armas de fuego o equipo que no esté de acuerdo con el SOP. La supervisión inherente continuará realizándose para que cada miembro actúe profesionalmente, no comete violaciones y aún priorice un enfoque humanista», dijo el jefe del Comisionado de Policía Central de Java PROPAM

Según él, los patrones de seguridad aplicaron se centran en los pasos premectados, preventivos y persuasivos. Se requiere que todo el personal esté preparado física y mentalmente, así como para defender la ética de la profesión POLRI.

«Antes de que comience la seguridad, esta verificación es un paso importante para garantizar que no haya violaciones de los procedimientos en el campo», dijo

Mientras tanto, el jefe de relaciones públicas del comisionado de policía regional de Java Central, Pol Artanto, agregó que el fuerte control interno era la principal base para mantener el profesionalismo de seguridad.

«La seguridad comienza por un control interno sólido. Los pasos dados por Bidpropam aseguran que no haya brechas para las violaciones de los procedimientos, al tiempo que garantiza la seguridad de acuerdo con el principio de profesionalismo», dijo Aryanto

Anteriormente, la policía de Pati desplegó el esquema de seguridad de la manifestación el miércoles, involucrando a 2,684 personal de 14 policías, TNI y varias agencias. Todas las funciones policiales se derivan de los elementos de Sabhara, Brimob, inteligencia, tráfico, relaciones públicas y elementos de refuerzo de la estación de policía de Pati.

«Recordamos a los participantes la acción y a la comunidad que no transporten bienes prohibidos, como licores, drogas, armas afiladas, armas de fuego, explosivos, petardos u objetos que se usan potencialmente para dañar las instalaciones públicas. Actuaremos rápidamente si se encuentra una violación.

La demostración de los residentes de la regencia de Pati para protestar por el aumento de la tierra y los edificios rurales y urbanos (PBB-P2) en 2025 al 250 por ciento. Sin embargo, el regente de Pati Sudewo ha cancelado el aumento de la tarifa de las Naciones Unidas.

Un aumento de hasta el 250 por ciento es el límite máximo y no se aplica a todos los objetos fiscales, porque hay un aumento de solo el 50 por ciento. De hecho, muchos aumentan solo el 50 por ciento.