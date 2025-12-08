Miles de agentes desplegados para proteger la acción de Apdesi de ‘rodear’ el Palacio de Estado para protestar contra las regulaciones del fondo rural

Yakarta, VIVA – El área circundante Palacio El país vuelve a calentarse, lunes 8 de diciembre de 2025. Miles aparato La coalición fue alertada para custodiarla. acción evento organizado por la Asociación de Gobiernos de Aldeas de Indonesia (apdesi).

Los jefes del pueblo salieron a las calles para protestar. regla Se considera que sólo el Ministerio de Finanzas obstaculiza el desembolso de los fondos comunitarios. Por este motivo, más de mil efectivos fueron desplegados para seguridad.

Así lo confirmó el jefe de la policía metropolitana central de Yakarta, el comisionado de policía Susatyo Purnomo Condro. En su opinión, todos procedían de elementos de la policía, del TNI y del Gobierno Provincial de DKI Yakarta.

«Un total de 1.825 personas están destinadas a los servicios de demostración del DPP APDESI», dijo Susatyo cuando fue confirmado por los periodistas.

Según el exjefe de policía metropolitana de Gambir, se pidió a todos los agentes que mantuvieran su actitud durante la seguridad. La instrucción principal es un enfoque humanista y persuasivo, incluida la prohibición de portar armas de fuego para garantizar que la atmósfera siga siendo segura.

«Para asegurar esta actividad, damos prioridad a un enfoque persuasivo y amigable. Hemos ordenado a todo el personal que no porte armas de fuego», dijo.

La desviación del flujo de tráfico alrededor del Palacio es dinámica dependiendo de las condiciones de aglomeración. La policía pidió a los residentes que evitaran la zona de Medan Merdeka y sus alrededores para reducir posibles atascos de tráfico.

La acción Apdesi esta vez se llevó a cabo tras la publicación del PMK Número 81 de 2025, firmado por el Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa. Se considera que esta regulación obstaculizó la distribución de los fondos de la aldea de la Fase II y desvió la mayor parte del presupuesto hacia programas que, según se dice, no están dentro de la autoridad del gobierno de la aldea.

Esta manifestación fue una de las acciones más importantes de Apdesi este año, exigiendo que el gobierno revise las regulaciones que se consideraban perjudiciales para las comunidades rurales.