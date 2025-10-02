Miles asisten a funerales de jóvenes asesinados por fuerzas paquistaníes en Pojk







Protestas en Jammu y Cachemira descuidados de Pakistán (Pojk) Ingresó un quinto día consecutivo el jueves, extendiéndose por toda la región tras la muerte de tres jóvenes presuntamente asesinados por las fuerzas paquistaníes, informó la agencia de noticias ANI. Sus oraciones fúnebres en Muzaffarabad atrajeron miles, intensificando aún más la ira pública.

Compartiendo imágenes en línea, el usuario de las redes sociales Nadeem escribió: «Las oraciones fúnebres de tres jóvenes martirizados por las fuerzas paquistaníes se han ofrecido, y miles asistieron».

Acusó a las autoridades de doble rasero, y agregó: «La marcha del Comité de Acción del Pueblo Conjunto de Jammu Cachemira es pacífica, pero las fuerzas paquistaníes están cometiendo atrocidades con ciudadanos desarmados y los mártigan».

Las protestas, dirigidas por el Comité de Acción Awami Jammu Cachemira (JKJAAC), se centran en una carta de demandas de 38 puntos, incluidas las reformas políticas, la harina de trigo subsidiada, los aranceles eléctricos más bajos, la educación gratuita y la atención médica, y el final de las ventajas para los funcionarios del gobierno, informó ANI. La ira pública también ha crecido sobre la decisión de abolir 12 escaños legislativos reservados para los refugiados de Cachemira establecidos en Pakistán.

Muzaffarabad se ha convertido en el epicentro de la agitación, que se ha extendido a múltiples distritos de Pojk. Las tiendas, los mercados y los servicios de transporte se han cerrado, deteniendo la vida.

A pesar de un bloqueo indefinido y un apagón de Internet impuesto por las autoridades, las grandes caravanas de protesta han empujado a través de bloqueos para unirse al movimiento, informó ANI. Oposición Los líderes en Pakistán amplificaron los disturbios en línea.

El líder de Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI), Syeda Zahr, publicó: «Un mar de personas de Rawalakot se dirigió hacia Muzaffarabad».

Chaudhry Muddasar Raza Machhiana, coordinador del ex primer ministro Imran Khan, elogió a los manifestantes: «Salam a la gente de Jammu y Cachemira ocupados por Pakistán y Cachemira (Pojk) que saben cómo reclamar sus derechos.

El líder del Comité de Acción Pública de Neelum Valley, Shaukat Nawaz Mir, acusó al gobierno de desatar la violencia en sus ciudadanos.

«Este gobierno se ha convertido en un demonio … quieren silenciarnos al cerrar los medios de comunicación, desplegar fuerzas y dispararnos», dijo en un video viral.

Enfrentamientos violentos En los últimos tres días ya han reclamado más de media docena de vidas y dejaron varias heridas graves, dijeron las fuentes.

En Dudyal, Mirpur, el comité de acción anunció que el cuerpo de un manifestante no sería enterrado hasta que la administración cumpla con sus demandas.

Fuerzas de seguridad se han desplegado en POJK para bloquear las marchas de protesta, limpiando puentes y rutas clave. A pesar de la represión, la agitación no muestra signos de desaceleración, con los manifestantes que prometen continuar hasta que se cumplan sus demandas.

