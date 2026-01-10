Milagro de la Copa FA: el club de la Sexta Casta de Inglaterra destruye al campeón defensor Crystal Palace

VIVA – Una gran sorpresa ocurrió en el evento. Copa CUATRO. club inglés de sexta división, Macclesfieldderrocó con éxito al campeón defensor Palacio de Cristal con marcador de 2-1 y pase a la cuarta ronda, el sábado 10 de enero de 2026, hora local.

Esta victoria quedó inmediatamente registrada como uno de los mejores momentos de la historia de la Copa FA. Es comprensible que Macclesfield juegue cinco niveles por debajo de Palace que son concursantes. primera división.

Jugando en casa, Moss Rose, Macclesfield apareció sin miedo. El equipo apodado los Silkmen abrió el marcador en el minuto 43 con un cabezazo del capitán, Paul Dawson, que aprovechó un centro de Luke Duffy.

La euforia de los anfitriones explotó cuando Isaac Buckley-Ricketts duplicó la ventaja en el minuto 60. A partir del caos en el área, el balón se dirigió a Buckley-Ricketts, quien con frialdad golpeó el balón con la parte exterior de su pie derecho, superando al portero del Palace, Walter Benítez.

«Realmente no puedo creerlo. Nunca imaginamos que estaríamos en esta posición. Los jugadores estuvieron sobresalientes desde el primer minuto. Esta victoria fue bien merecida y no podría estar más orgulloso de ellos», dijo Rooney a la BBC.

El propio John Rooney no es un nombre extraño para Macclesfield. Comenzó y terminó su carrera como jugador en el club, y esta temporada fue su debut como entrenador. También es el hermano menor de la leyenda del Manchester United y de la selección nacional de Inglaterra, Wayne Rooney.

Crystal Palace logró reducir distancias gracias a un tiro libre de Yeremy Pino en los minutos finales. El gol obligó a Macclesfield a defender desesperadamente durante seis minutos de tiempo añadido, acompañado de cánticos de «¡Hombres de seda! ¡Hombres de seda!» de miles de aficionados que llenaron el estadio con capacidad para 5.900 espectadores.

Macclesfield finalmente pudo mantener su ventaja. El mal día del Palace se completó cuando el defensa estadounidense Chris Richards calculó mal un saque de banda en los últimos segundos y devolvió el balón a los locales.

Un largo silbido saludó la invasión de la afición al campo. Los jugadores de Macclesfield, incluidos Dawson y Duffy, fueron izados y aplaudidos en emotivas celebraciones.

La Copa FA es conocida como un escenario de milagros. La historia registra sorpresas legendarias, desde la victoria de Hereford sobre Newcastle en 1972 hasta la sensación de que Crystal Palace eliminara a Liverpool en semifinales en 1990. Ahora, el nombre de Macclesfield se incluye en la lista de historias mágicas.